ETFs de bitcoin perdem US$ 410 milhões em 4ª semana no vermelho

Os fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista nos EUA (ETFs) registraram vendas intensificadas na quinta-feira, com as saídas acelerando no mesmo dia em que o Standard Chartered reduziu sua projeção para o bitcoin em 2026.

Os ETFs de bitcoin à vista registraram saídas de US$ 410,4 milhões, ampliando as perdas semanais para US$ 375,1 milhões, segundo dados da SoSoValue.

A menos que a sexta-feira traga entradas substanciais, os fundos caminham para a quarta semana consecutiva de perdas, com os ativos sob gestão (AUM) se aproximando de US$ 80 bilhões, abaixo do pico de quase US$ 170 bilhões em outubro de 2025.

As vendas coincidiram com a revisão do Standard Chartered, que reduziu sua meta para o bitcoin em 2026 de US$ 150 mil para US$ 100 mil e alertou que o preço pode cair para US$ 50 mil antes de se recuperar.

“Esperamos uma nova capitulação de preços nos próximos meses”, afirmou o banco em relatório divulgado na quinta-feira e compartilhado com o Cointelegraph, projetando o bitcoin em US$ 50 mil e o ether em US$ 1.4 mil.

“Uma vez que esses fundos sejam atingidos, esperamos uma recuperação de preços no restante do ano”, acrescentou o Standard Chartered, projetando preços no fim do ano para o BTC e o ETH em US$ 100 mil e US$ 4 mil, respectivamente.

ETFs de Solana são os únicos destaques

O sentimento negativo persistiu nos 11 produtos de ETF de bitcoin, com o iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), da BlackRock, e o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund registrando as maiores saídas, de US$ 157,6 milhões e US$ 104,1 milhões, respectivamente, segundo a Farside.

Os ETFs de ether enfrentaram pressão semelhante, com saídas diárias de US$ 113,1 milhões elevando as perdas semanais para US$ 171,4 milhões, sinalizando uma possível quarta semana consecutiva de perdas.

Os ETFs de XRP registraram suas primeiras saídas desde 3 de fevereiro, totalizando US$ 6,4 milhões, enquanto os ETFs de Solana contrariaram a tendência ao registrar entradas modestas de US$ 2,7 milhões.

Fase de baixa extrema ainda não chegou

A mais recente projeção do Standard Chartered segue análises anteriores que indicavam que o bitcoin poderia cair abaixo de US$ 60 mil antes de testar uma recuperação.

A plataforma de análise on-chain CryptoQuant reiterou que o suporte pelo preço realizado permanece em torno de US$ 55 mil e ainda não foi testado.

“O fundo definitivo do mercado de baixa do bitcoin hoje está em torno de US$ 55 mil”, afirmou a CryptoQuant em atualização semanal compartilhada com o Cointelegraph.

“Os indicadores de ciclo de mercado permanecem na fase de baixa, mas não em fase de baixa extrema”, destacou a CryptoQuant, acrescentando: “Nosso Indicador de Ciclo de Mercado de Alta e Baixa ainda não entrou no regime de baixa extrema que historicamente marca o início dos processos de formação de fundo, que normalmente duram vários meses.”

O bitcoin era negociado próximo de US$ 66 mil na quinta-feira, chegando a tocar brevemente US$ 65.250, segundo dados do CoinGecko.

Apesar da pressão vendedora contínua, o comportamento dos detentores de longo prazo não indica capitulação, com esses investidores vendendo atualmente próximo ao ponto de equilíbrio. “Os fundos históricos do mercado de baixa se formaram quando os detentores de longo prazo suportaram perdas de 30% a 40%, indicando que pode ser necessária mais queda para uma reinicialização completa”, acrescentou a CryptoQuant.