Bitcoin vai chegar a US$ 300 mil e ether a US$ 8 mil em 2025, projeta empresa

A HashKey, uma provedora de serviços com ativos digitais sediada em Hong Kong, divulgou nesta semana as suas 10 projeções para o ano de 2025. E a principal é que tanto o bitcoin quanto o ether deverão bater novos recordes de preço, na estreia de altas em 2024.

Na visão da HashKey, o bitcoin tem potencial para triplicar de valor em relação ao seu preço atual, de US$ 99 mil, e chegar à casa dos US$ 300 mil. Já o ether, atualmente nos US$ 3 mil, também pode ter uma performance semelhante, com chances de ultrapassar os US$ 8 mil.

A empresa espera que o governo do presidente Donald Trump transforme em realidade o plano de criar uma reserva estratégica nacional de bitcoin, com um projeto de lei já em análise pelo Congresso. Esse evento teria o potencial de impulsionar o preço da criptomoeda para novos recordes.

A HashKey também espera que a união entre os mercados de cripto e de IA ganhe força neste ano. A principal tendência, avalia, é que corretoras descentralizadas de criptomoedas adotem cada vez mais os chamados agentes de IA, que contam com mais autonomia para realizar diversas operações.

Outra projeção é que o segmento de stablecoins pareadas ao dólar deverá ter um novo salto em 2025, saindo da capitalização de mercado atual de US$ 215 bilhões para níveis na casa dos US$ 300 bilhões, impulsionada por uma nova demanda e pela busca de investidores por exposição ao dólar.

Com um cenário favorável para o mercado de criptomoedas, a expectativa da empresa é que a capitalização total do setor duplique, adicionando mais US$ 3 trilhões em valor, em especial com uma "explosão" de aplicações de agentes de IA e com mais redes blockchain no mercado.

Ainda no âmbito regulatório, a HashKey vê com otimismo a possibilidade de aprovação de ETFs de XRP e de Solana nos Estados Unidos em meio à iminente mudança na presidência da SEC. A empresa também espera que outras criptomoedas ganhem ETFs.

O CEO da empresa, Xiao Feng, afirmou que "2025 marca a porta de entrada para o que chamamos de 'Década Dourada da Web3', com a adequação regulatória assumindo um papel central, uma disparada de investimentos de capital tradicional e novos marcos tecnológicos levando as criptomoedas a um crescimento extraordinário".