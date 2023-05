ICP, OKB e Solana lideram altas de criptomoedas em abril; confira o ranking

As criptomoedas ICP, OKB e Solana lideraram as altas no setor entre os 40 maiores ativos em termos de capitalização de mercado ao longo do mês de abril. Os dados foram divulgados pela QR Asset Management, com o Algorando, Lido e XLM entre os destaques negativos.

Theodoro Fleury, gestor da QR Asset, avaliou no relatório da empresa que o mês foi de "indefinição" para o mercado, "com ativos tendo altas ou quedas moderadas". Apesar de terem tido movimentações significativas ao longo de abril, o bitcoin acabou encerrando o mês com alta de 1,11%, e o ether, de 1,09%.

Segundo Fleury, a alta do ICP - que é o token nativo da rede Internet Computer - ocorreu devido ao lançamento de uma versão sintética do bitcoin para a rede, o Chain-key Bitcoin (ckBTC), que foi bem-recebida pelo mercado. Ele serve como um "token gêmeo" da criptomoeda, mas para aplicações em finanças descentralizadas. Com isso, o ICP avançou 21,45% no mês.

Já o OKB, token da exchange de mesmo nome, "teve boa performance após a exchange anunciar que participaria do lançamento do token Sui, através da sua plataforma de lançamentos OKX Jumpstart. Usuários da exchange, uma das maiores em volume hoje em dia, precisavam ter o token OKB para poder participar do lançamento".

"Por ser um lançamento muito antecipado, a notícia fez o ativo subir mais de 20% no dia do anúncio, mas acabou devolvendo parte dos ganhos na segunda metade do mês", observa Fleury. O OKB subiu 10,3% no período, enquanto o Sui registrou desvalorização recentemente.

Em terceiro lugar, o sol, criptomoeda nativa do blockchain Solana, valorizou 5,8% em abril. Fleury acredita que a alta ocorreu porque a comunidade do projeto "está bastante entusiasmada com o lançamento do smartphone otimizado para aplicações Web3 lançado pela Solana Labs, denominado Saga.

"O smartphone conta com um secure element para armazenar chaves privadas, funcionando de forma análoga a uma hardware wallet, e conta com uma app store que não irá cobrar as taxas exorbitantes impostas pelas concorrentes da Apple ou do Google", explica.

O quarto lugar no raking ficou com o BNB, criptomoeda nativa do blockchain BNB Chain, que teve uma valorização de 4,88%. O executivo da QR Asset associa o movimento a uma nova queima trimestral do token, reduzindo sua oferta em circulação.

Já o quinto lugar foi do token CRO, ligado ao projeto Cronos. Fleury afirma que a valorização de 3,35% ocorreu após o anúncio de uma parceria com a AWS, uma empresa pertencente à Amazon, para oferecer mentoria a startups que integram o ecossistema do Cronos.

Maiores quedas

A maior queda entre as 40 principais criptomodas do mercado foi do algo, o token nativo do blockchain Algorand. Ele recuou 21,5% em abril. Em seguida, veio o LDO, token do Lido DAO, com queda de 18,6%. O movimento, diz Fleury, está ligado a "uma correção após o upgrade Shanghai da rede Ethereum".

"Com a habilitação dos withdrawals para os stakers de ether, o staking de ether passou a ser mais interessante para os detentores destes ativos, dado que as redes não oferecem nenhuma utilidade além do rendimento do token depositado no contrato de staking", comenta o executivo.

O terceiro lugar ficou com o XLM, da rede Stellar, que caiu 17,1%. Já as criptomoedas EOS e HBAR - do Hedera Hashgraph - registraram perdas de 15,8% e 14,4%, respectivamente, completando o raking das cinco maiores perdas de valor no mês de abril.

