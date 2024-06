Após ETFs, o que vai ser do ether em junho? Especialista revela 3 previsões

Os primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) de ether à vista foram aprovados recentemente pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). A notícia foi inesperada e trouxe muito otimismo para o mercado, desde investidores até especialistas.

No entanto, os ETFs da criptomoeda nativa da rede Ethereum ainda não foram disponibilizados para negociação e isso ainda "pode levar um tempo", de acordo com Gary Gensler, presidente da SEC.

Isso trouxe incerteza para investidores em relação ao preço do ether, que no momento é negociado "de lado". Fernando Pereira, analista da Bitget, revelou com exclusividade à EXAME três previsões para o ether neste mês de junho:

"O desempenho do Ethereum em junho pode ser influenciado principalmente pelos seguintes fatores:

Progresso no ETF de ether à vista: No final de maio, a SEC aprovou o pedido 19b-4. Assim que a declaração de registro S-1 for aprovada, a negociação poderá começar oficialmente. O mercado espera que o ETF de ether possa ser listado com sucesso em 2 a 3 semanas, ou no máximo 1 a 2 meses. Esta notícia positiva provavelmente será divulgada em junho, o que pode provocar um aumento no preço do ether no curto prazo.

Informações positivas das eleições intercalares: Durante o período que antecede as eleições intercalares dos EUA, espera-se que ambos os partidos promovam políticas positivas em relação às criptomoedas para angariar votos, dado que 20% dos residentes americanos detêm ativos criptográficos. Isto poderia aumentar o sentimento do mercado e reduzir a probabilidade de uma desaceleração significativa no mercado cripto no curto prazo.