Corretora de criptomoedas Bittrex declara falência após denúncia da SEC

A plataforma de negociação de criptomoedas Bittrex entrou com um pedido de falência nos Estados Unidos na última segunda-feira, 8. Em um processo no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, a Bittrex estimou que tinha mais de 100 mil credores, entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão em ativos e entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão em passivos.

A falência cobre sua entidade sediada na cidade de Seattle, a Bittrex Inc, duas entidades da Bittrex em Malta e uma entidade afiliada, a Desolation Holdings LLC. Já a Bittrex Global GmbH, uma companhia global com sede em Liechtenstein e que engloba outros países em que a exchange atua, não foi incluída na apresentação.

A declaração ocorreu algumas semanas após a denúncia da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) contra a corretora de criptomoedas e seu co-fundador e ex-CEO William Shihara. Eles foram acusados em abril de terem violado aos leis do país referentes ao lançamento e negociação de valores mobiliários.

A SEC afirmou que Bittrex Inc e a Bittrex Global operavam uma bolsa de valores mobiliários não registrada. Em outubro, a exchange também recebeu acusações relacionadas a violações da Lei de Sigilo Bancário pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos e pela Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). Ela concordou em pagar cerca de US$ 29 milhões em um acordo.

O OFAC é o maior credor listado no processo de falência da Bittrex, com a exchange reservando uma reivindicação de US$ 24,2 milhões para pagar o órgão. O segundo maior credor é uma carteira de criptomoedas, com uma reivindicação de US$ 14,5 milhões.

Falências de empresas cripto

A FinCEN também está listada como uma das 50 maiores credoras, com uma reivindicação de US$ 3,5 milhões, e a SEC está listada com uma quantidade indeterminada de dívidas. As ações de execução da SEC e o pedido de falência da Bittrex ocorreram depois da exchange ter anunciado em março que encerraria suas operações nos EUA até 30 de abril, citando uma "incerteza regulatória contínua" no país.

Além disso, a corretora de criptomoedas tem tido um 2023 difícil nos Estados Unidos. A Bittrex também demitiu 83 funcionários em fevereiro, citando a baixa do mercado cripto causada pelos colapsos de outras empresas do segmento ao longo de 2022.

A falência da Bittrex é a mais recente em uma série de outras quebras de corretoras de criptomoedas e de plataformas de empréstimos com criptoativos que também recentemente entraram com pedido de falência nos Estados Unidos, incluindo FTX, BlockFi, Celsius e Voyager Digital. O Cointelegraph contatou o CEO da Bittrex Global, Oliver Linch, para comentar sobre o pedido de falência, mas não recebeu uma resposta até o momento.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok