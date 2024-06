Comissão Federal de Comércio dos EUA alerta para aumento de golpes românticos com criptomoedas

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) emitiu um alerta ao consumidor sobre golpes românticos envolvendo criptomoedas.

A FTC pediu aos consumidores para “cortar o contato” com interesses amorosos online que possam estar tentando roubar seus fundos, usando investimentos em criptomoedas como isca.

Os golpistas empregam táticas de longo prazo, dedicando tempo para conhecer suas vítimas e construir relacionamentos antes de executar seus esquemas.

O que são golpes românticos?

A FTC afirmou que, embora as pessoas geralmente não suspeitem que um interesse amoroso esteja aplicando um golpe, os golpistas amorosos criam conexões emocionais com suas vítimas, tornando mais fácil para elas acreditarem nas alegações dos golpistas de serem especialistas em criptomoedas.

A agência governamental observou que esses golpistas são “bons no que fazem”.

No entanto, a FTC alertou os investidores de que esses golpistas já roubaram milhões de dólares de vítimas desprevenidas. A FTC escreveu:

“Eles querem ajudar você a investir seu dinheiro nos mercados de criptomoedas ou dizem que podem ensinar você a fazer isso. Você pode pensar que eles estão preocupados com seu bem-estar financeiro, mas não estão. Eles só se importam com seu próprio bem-estar financeiro.”

Além disso, a FTC destacou vários sinais de alerta de que o interesse amoroso de alguém pode ser um golpista. Esses sinais incluem prometer grandes lucros, garantir que não há risco, afirmar que ensinarão segredos de investimento e persuadir as vítimas a enviar-lhes dinheiro.

A FTC lembrou aos consumidores que ninguém pode garantir lucros em qualquer investimento. A agência também disse que todos os investimentos têm riscos, incluindo os mercados de criptomoedas.

A agência governamental pediu aos consumidores que denunciem possíveis golpistas amorosos com criptomoedas à FTC e à plataforma social utilizada pelo golpista. Além disso, a FTC também pediu para aqueles que encontrarem golpistas a alertarem seus amigos e familiares sobre o golpe.

Golpes românticos com criptomoedas aumentam no Canadá

No Canadá, golpistas de criptomoedas espreitam aplicativos de namoro, esperando conquistar canadenses durante o verão. Em 29 de maio, o Centro Canadense Antifraude (CAFC) notou um aumento nos golpes românticos e de investimento nas redes sociais, aplicativos de namoro e mensagens de texto.

A Organização Reguladora de Investimentos do Canadá e o CAFC emitiram um alerta conjunto sobre os golpes envolvendo comunicações online prolongadas. As autoridades alertaram os canadenses para desconfiarem de pessoas que discutem negociação e investimentos em criptomoedas.

“Com o tempo, o golpista irá sugerir investir em uma oportunidade, muitas vezes envolvendo criptoativos,” advertiu o governo.

