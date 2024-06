O que fazer neste momento do mercado cripto?

O retorno do bitcoin acima da marca dos US$ 70 mil deu novo fôlego essa semana ao mercado, que andava um pouco monótono para o gosto dos investidores.

As altcoins em geral também performaram de maneira positiva. Algumas, inclusive, surpreenderam, como a BNB, que rompeu o seu recorde histórico de preço com uma valorização de quase 20% em 7 dias.

No momento em que escrevo, com o bitcoin em torno dos US$ 71,5 mil, todos os holders de longo prazo da moeda - considerando um período mínimo de hold de 155 dias - estão no lucro, segundo informações da Glassnode.

A essa altura, temos 3 tipos de investidores:

O iniciante , aquele que caiu de paraquedas na criptoesfera, quer lucrar com o ciclo de alta, mas sabe muito pouco do mercado.

, aquele que caiu de paraquedas na criptoesfera, quer lucrar com o ciclo de alta, mas sabe muito pouco do mercado. O investidor que não comprou , porque estava esperando os preços caírem.

, porque estava esperando os preços caírem. O investidor que já comprou, mas não sabe se é hora de realizar lucro.

São situações diferentes, porém a pergunta que ronda a cabeça de todos é a mesma:

O que fazer agora?

Vamos então entender os passos mais prudentes a serem dados em cada caso.

Skin In The Game

Gosto sempre de começar falando da minha experiência, para mostrar que a dúvida não é exclusividade sua e que eu não nasci sabendo.

Descobri que euforia e ansiedade só levam a decisões precipitadas. No início da minha jornada na criptoesfera, essas emoções frequentemente me prejudicavam: já vendi antes da hora, segurei ativos por tempo demais e, em alguns momentos, não fiz absolutamente nada, o que também não me trouxe qualquer resultado.

Com o tempo, aprendi que constância e planejamento são fundamentais. Tudo começou a mudar quando tomei a decisão de comprar de “olhos fechados”, independentemente do preço ou do humor do mercado.

Essa abordagem de compras recorrentes, conhecida também como estratégia DCA (Dollar-Cost Averaging), foi definitiva para me ajudar a desenvolver disciplina nos meus investimentos e administrar minhas emoções. E aqui não importa se você é um investidor com mais recursos ou menos. Essa filosofia se encaixa bem em todos os perfis, porque, no fim do dia, tudo se resume ao comportamento humano.

Estratégias para diferentes situações

Agora, como prometido, vamos analisar cada caso.

- "Deixei de comprar, e agora?"

Se você deixou de comprar porque esperou demais e agora não está posicionado, quer saber: compro ou espero?

Minha sugestão é que você coloque no mercado agora uma parte do seu capital, mas faça um fracionamento das suas entradas, independentemente de ter R$ 1.000, R$ 10 mil ou R$ 100 mil para aportar.

Invista 20% do que tem hoje disponível. Essa atitude vai fortalecer o seu emocional para enfrentar as situações adiante. Por exemplo: se o mercado cair, você poderá comprar o restante a um preço mais baixo. Agora, se o mercado continuar subindo, você já estará posicionado e seu psicológico estará menos afetado.

A parte mental é extremamente importante. Vejam só o efeito desse movimento:

Mesmo comprando apenas 20% e vendo o mercado subir depois, você vai se sentir mais tranquilo do que se tivesse ficado de fora. Da mesma forma, se o mercado cair, vai ficar naturalmente mais calmo sabendo que não investiu todo o dinheiro de uma vez.

Quanto aos 80% restantes, recomendo que você divida em aportes semanais durante 4 ou 8 semanas, dependendo da sua disponibilidade. No meu caso, faço aportes toda quarta-feira no portfólio que administro com os meus alunos. Já são mais de 60 semanas consecutivas de aportes. Garanto a vocês que desenvolver uma rotina faz muita diferença nos resultados.

- "Já estou comprado, o que faço?"

Se você já comprou tudo o que podia, está no lucro e quer saber qual é o próximo passo, sugiro montar uma planilha para gerenciar suas moedas e porcentagens do portfólio.

Anote a quantidade de cada moeda, o preço que pagou e quanto está valendo agora. Assim, terá uma visão clara de como seu portfólio está distribuído. Suponhamos que você tenha 50% em BTC (bitcoin), 30% em ETH (ether), 10% em MATIC (Polygon) e 10% em SHIB (Shiba Inu). (Essa não é uma recomendação de investimento, o exemplo tem apenas propósito educativo).

Use essas informações para fazer um rebalanceamento sempre que detectar uma oportunidade.

Por exemplo: se você tinha 50% em bitcoin e essa porcentagem subiu para 55% com a valorização da moeda, pode vender essa variação de 5% e redistribuir em outra cripto que ainda tenha potencial de crescimento. Isso é o que chamamos de rebalanceamento: a troca inteligente de um ativo que já subiu por outro.

Outra situação. Se você tem uma cripto em carteira com bom potencial, mas acha que acumular um percentual maior dela pode trazer mais lucro, considere aportar mais capital nesse ativo para reequilibrar seu portfólio.

No entanto, muito cuidado, porque você pode estar investindo dinheiro demais em uma moeda ruim. Por isso, é essencial entender o projeto e seu potencial no longo prazo.

- "Sou iniciante no mercado. Como agir neste momento?"

Se você é do time dos novatos, o ideal é começar colocando um pouco em bitcoin e ether. Estude sobre o universo das altcoins, como são chamadas as criptomoedas alternativas ao bitcoin.

Evite comprar projetos com capitalização de mercado muito baixa. Isso passa uma falsa impressão de que pode haver grandes multiplicações de capital, o que raramente é real. Aprenda a calcular até onde uma cripto pode chegar de forma realista, e esteja atento para não cair em narrativas furadas e se deixar levar pela euforia do mercado.

Nesta coluna, eu ensino como desvendar o market cap e saber se uma criptomoeda vale a pena.

Cuidados com as narrativas de mercado

Narrativas são muito atraentes, mas podem ser uma grande armadilha para o investidor. O ciclo está repleto de hypes, como o gerado atualmente em torno da memecoin DOG, baseada na rede do bitcoin. Ela chegou recentemente a figurar entre as cem maiores criptos em capitalização de mercado, atingindo quase US$ 1 bilhão de market cap.

A euforia persiste e, para se ter ideia da magnitude, há pessoas falando em capitalização de US$ 100 bilhões para DOG, o que é irreal.

Quem não entende o mercado acaba acreditando e se joga em busca de lucro. Agora, quem sabe o modo de operação das criptomoedas, nessa hora, consegue distinguir entre realidade e ficção, e não toma decisões infundadas.

Para efeito de comparação, no ciclo de alta anterior, nem a Dogecoin, com todo o hype, chegou a US$ 100 bilhões em capitalização de mercado.

Portanto, cuidado com essas histórias e filtre as recomendações que escuta por aí. Nem sempre são genuínas ou benéficas para você naquele momento de mercado.

Preste atenção no timing. Por exemplo: alguém pode ter comprado DOG lá atrás e está faturando milhões com ela hoje. Mas entenda que a pessoa foi um early-adopter do projeto. Agora, se você entra muito tempo depois, suas chances de grandes multiplicações diminuem. Uma altcoin nem sempre vai estar em um bom ponto de entrada.

O mercado está aquecido e o momento é de entender que passos dar na direção de bons resultados. Bitcoin em trajetória ascendente, altcoins batendo recordes históricos, tudo isso enche os olhos, mas a cautela continua sendo a sua melhor estratégia.

Faça aportes regulares e filtre as informações que recebe. Analise tudo com calma e se prepare para seguir no mercado tomando decisões mais prudentes. Não tente cortar caminho: só se vai longe na criptoesfera com conhecimento, planejamento e controle emocional.

