Hyperliquid salta mais de 15% e ronda top10 das criptomoedas; entenda a alta

A criptomoeda HYPE é um dos destaques do mercado no mês de junho. Apenas nos últimos sete dias, o ativo acumula uma valorização de mais de 18%, segundo dados da plataforma CoinGecko. E o bom desempenho do token está diretamente ligado à Hyperliquid, uma plataforma de negociação no mercado de futuros de cripto.

A HYPE foi lançada em novembro de 2024 em uma operação de airdrop, espécie de distribuição gratuita de unidades de um ativo para investidores que atenderam a critérios definidos pelo projeto. À época, o token chamou atenção por valorizar mesmo após a conclusão da operação, indo contra a tendência de queda nesses casos.

Por que a HYPE está subindo?

Desde então, a criptomoeda segue em forte trajetória de alta. Para Matheus Parizotto, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, a alta recente do ativo "está diretamente ligada ao crescimento exponencial da Hyperliquid no mercado de derivativos de criptomoedas".

O analista explica que a Hyperliquid foi construída como um blockchain focado em uma única aplicação: "Sua arquitetura especializada na negociação de contratos futuros perpétuos proporciona ganhos expressivos de eficiência operacional e uma experiência fluida aos usuários, fatores que têm impulsionado seu crescimento consistente em volume negociado".

"Com isso, a plataforma rapidamente conquistou uma posição dominante entre as corretoras descentralizadas [DEXs, em inglês] focadas em derivativos, rivalizando inclusive com grandes corretoras centralizadas em termos de volume e contratos em aberto", destaca.

O bom desempenho da corretora descentralizada estimula a adoção da criptomoeda. Além disso, Parizotto aponta outro fator ligado à alta, a sua "clara mecânica de captura de valor". "O protocolo destina praticamente toda a receita gerada, atualmente próxima a US$ 900 milhões anualizados, para recomprar tokens Hype no mercado, garantindo que o sucesso operacional se reflita diretamente no desempenho do token".

O movimento garante uma pressão de demanda constante para o ativo, impulsionando o preço. O analista comenta ainda que "o fato do ativo não ter captado recursos junto a fundos em estágios iniciais reduz significativamente a pressão vendedora, criando um ambiente mais favorável à valorização sustentável".

A combinação de fatores positivos tem impulsionado o Hype nas últimas semanas. Atualmente, ele ocupa a posição de número 12 na lista das criptomoedas mais valiosas do mercado. E, se o movimento de alta continuar, o ativo pode em breve figurar no tão importante top10 do mercado.

