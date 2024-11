Criptomoeda Hyperliquid conclui distribuição gratuita e salta 30%; conheça o projeto

A criptomoeda HYPE, ligada ao projeto Hyperliquid, estreou no mercado nesta sexta-feira, 29, e conseguiu atrair investimentos após a conclusão do seu airdrop, uma espécie de distribuição gratuita característica do mundo cripto. O projeto conseguiu contrariar a tendência de queda dos ativos logo após a conclusão de airdrops, acumulando alta nas últimas horas.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, o HYPE acumula alta de 37,5% desde a estreia, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira. Além da valorização, o ativo também estreou entre as 100 maiores criptomoedas do mercado, atualmente ocupando a posição de número 73 e com uma capitalização de mercado de US$ 1,7 bilhão.

Ao todo, a Hyperliquid distribuiu 310 milhões de unidades do ativo, mas 23 milhões de unidades também foram liberadas. O projeto conta com um total de 1 bilhão de unidades. A distribuição focou nos primeiros usuários do projeto que acumulavam pontos dependendo do grau de atividade. Cada ponto era equivalente a cinco unidades do token.

Para entrar na distribuição, os usuários precisavam ter ingressado no projeto antes de maio deste ano, sendo que foi avaliada a atividade nos seis meses anteriores a maio para determinar a pontuação. Desde a estreia, o volume de negociação da criptomoeda superou a casa dos US$ 250 milhões, indicando a forte demanda pelo ativo.

O que é a Hyperliquid?

A Hyperliquid é um blockchain de primeira camada cuja principal funcionalidade é sua plataforma descentralizada de negociação de derivativos sem prazo de vencimento, os chamados perpétuos. A plataforma também permite a negociação de ativos por meio de empréstimos. A rede também conta com ativos próprios, principalmente criptomoedas meme.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

O lançamento de uma criptomoeda própria envolve um projeto de expansão do blockchain, com novas funcionalidades. A rede também ganhou uma fundação. O ativo poderá ser usado ainda para a prática de staking, em que será possível bloquear os criptoativos em troca de um valor mensal.

O HYPE também será usado como a criptomoeda única para o pagamento de taxas por cada transferência ou transação na rede. Os criadores da Hyperliquid afirmam que o principal diferencial da plataforma é a sua velocidade e alta liquidez.