Brasil se mantém na contramão global e saca R$ 95 milhões de fundos de criptomoedas em 30 dias

O Brasil manteve o fluxo de saída e sacou líquidos US$ 8,5 milhões, R$ 47 milhões, de fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 13, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, os investidores do Brasil acumularam US$ 17,1 milhões, quase R$ 95 milhões, em retiradas líquidas de produtos de investimentos de criptomoedas nos últimos trinta dias. Nesse período, Hong Kong e Suécia sacaram respectivos líquidos de US$ 97,3 milhões e US$ 24,5 milhões.

Globalmente, o acumulado semanal de sexta-feira representou o nono período consecutivo no azul, pela entrada de líquidos US$ 1,9 bilhão. O que, na avaliação da CoinShares, foi uma demonstração de resiliência dos fundos de criptomoedas em meio à escalada dos conflitos no Oriente Médio, iniciada pelo bombardeio de Israel ao Irã. Ofensiva que resultou na liquidação de traders de criptomoedas em mais de US$ 1,1 bilhão.

Apesar dos respectivos saldos negativos semanais de US$ 56,8 milhões e US$ 16,7 milhões de Hong Kong e Suécia, o relatório apontou que Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Canadá e Austrália aportaram respectivos líquidos de US$ 1,92 bilhão, US$ 39,2 milhões, US$ 20,7 milhões, US$ 12,1 milhões e US$ 9,2 milhões.

Pela aferição do total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), o Brasil se manteve na sexta colocação global com US$ 1,47 bilhão em investimentos ante US$ 1,41 bilhão do levantamento anterior. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Suécia fecharam a semana com respectivos AuM de US$ 136,24 bilhões, US$ 6,21 bilhões, US$ 6,03 bilhões, US$ 5,84 bilhões e US$ 3,54 bilhões.

Bitcoin e Ethereum puxaram os fundos para o azul na última semana através de respectivas entradas líquidas de US$ 1,32 bilhão e US$ 583,3 milhões. O monitoramento da CoinShares por criptoativos também destacou Entradas líquidas de US$ 11,8 milhões em fundos baseados em XRP, US$$ 3,7 milhões em Short Bitcoin, US$ 3,5 milhões em SUI, US$ 1,3 milhão em Solana, dentre outros. Em direção contrária, o relatório destacou US$ 14 milhões em retiradas líquidas de fundos baseados em cestas multiativos.

Os produtos de investimento com maior volume de entrada líquida semanal foram iShares Bitcoin Trust ETF (US$ 1,11 bilhão), iShares Ethereum Trust ETF (US$ 381milhões), Bitwise Bitcoin ETF (us$ 82,8 milhões), Fidelity Wise Origin Bitcoin (US$ 80 milhões), Fidelity Ethereum Fund (US$ 78,5 milhões).

Os fundos cripto com maior volume de saídas líquidas foram 2X Bitcoin Strategy ETF (US$ -68,2 milhões), CHINAAMC Bitcoin ETF HKD (US$ -36,9 milhões), CSOP Bitcoin Futures ETF (US$ -16,7 milhões), Bitcoin Tracker One EUR (US$ -10,6 milhões), TB INRN SPC-ETHERBRIDGE USD (US$ -8,4 milhões).

