Hyperliquid cresce e ameaça corretoras no mercado de derivativos de criptomoedas

Apesar da tecnologia blockchain permitir a criação de plataformas descentralizadas de negociação de criptomoedas, essas corretoras descentralizadas ainda apresentam dificuldade para competir e ganhar a mesma escala que as alternativas centralizadas. Entretanto, a Hyperliquid começa a despontar como uma exceção a essa regra no segmento de derivativos.

Lançada em 2022 com um blockchain próprio, a corretora descentralizada tem ganhado cada vez mais espaço no mercado desde novembro do ano passado, quando ocorreu o lançamento da sua criptomoeda própria, a Hype. Agora, o projeto começou a ganhar tamanho suficiente para concorrer com grandes corretoras centralizadas.

Dados mais recentes indicam que a Hyperliquid já domina 80% de todo o mercado de derivativos negociados em protocolos descentralizados. Já a proporção entre o volume negociado da Hyperliquid e o volume da Binance chegou a 13,6%, uma forte alta em relação aos 8% do início de 2025.

A métrica ajuda a avaliar o crescimento de fatia de mercado do projeto em relação à maior corretora de criptomoedas do mundo nos mercados à vista e futuro. Nos últimos meses, a Hyperliquid soma mais de US$ 200 milhões em volume negociado pelos seus usuários.

Para analistas, o sucesso do projeto está ligado à capacidade de oferecer uma boa liquidez para os investidores e uma experiência de usuário semelhante à das corretoras centralizadas. Com isso, a plataforma consegue se diferenciar em relação a outros projetos descentralizados.

O crescimento indica uma consolidação da Hyperliquid no segmento descentralizado, mas o projeto ainda apresenta uma trajetória mais desafiadora para conseguir ganhar espaço em relação às corretoras centralizadas. Além da liquidez, será necessário oferecer mais serviços e funcionalidades.

Crescimento faz criptomoeda saltar

A trajetória de ascensão da corretora descentralizada também tem beneficiado a sua criptomoeda. Atualmente entre as 20 mais valiosas do mercado, a Hype acumula forte valorização em 2025, e analistas acreditam que esse movimento deve continuar conforme a Hyperliquid atrai mais usuários.

Recentemente, o investidor bilionário Arthur Hayes compartilhou uma projeção de que o preço da criptomoeda vai saltar 126 vezes ao longo dos próximos três anos. Ele acredita que a expansão das stablecoins — criptomoedas pareadas a outros ativos — deve catapultar as taxas de negociação recebidas pela corretora.

