IPO da SpaceX traz bons presságios para o mercado financeiro global

Por Tasso Lago*

Na última sexta-feira tivemos a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX, o evento mais aguardado do mercado financeiro e, sem dúvida, histórico. A empresa realizou o maior IPO da bolsa, com valuation estimado em US$ 1,77 trilhão e captação de aproximadamente US$ 25 bilhões. É um momento que marca a história de uma nova era no mercado financeiro.

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A própria SpaceX terá um papel fundamental na corrida da inteligência artificial, especialmente por meio da infraestrutura de data centers e satélites que pretende colocar em operação.

A empresa já possui contratos bilionários firmados com a Anthropic, desenvolvedora do Claude, um dos principais modelos de IA do mercado. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o acordo prevê pagamentos de cerca de US$ 1,25 bilhão por mês à SpaceX, totalizando aproximadamente US$ 45 bilhões até maio de 2029. Esse contrato evidencia como a companhia está se posicionando não apenas como uma empresa espacial, mas também como uma peça central da infraestrutura que sustentará a próxima geração de aplicações de inteligência artificial.

No geral, o mercado acompanhou esse evento com muita atenção porque a SpaceX tinha potencial para absorver liquidez no curto prazo, com investidores vendendo ações e até mesmo criptomoedas para participar do IPO e comprar papéis da companhia.

Criptoativos e a SpaceX

Um fato extremamente curioso é que, no mercado cripto, já era possível especular sobre o IPO da SpaceX operando ativos tokenizados em plataformas como Bybit, Binance e Hyperliquid. Inclusive, essas plataformas permitiram que investidores tivessem exposição ao IPO por meio de operações privadas dentro de seus ecossistemas.

Isso evidencia uma nova era para o mercado financeiro, impulsionada pela democratização promovida pelas criptomoedas. Antigamente, um IPO como o da SpaceX estaria restrito a grandes investidores, fundos e instituições. No mercado financeiro global, porém, era possível obter exposição ao evento com aportes de US$ 50, US$ 100 ou US$ 200. Esse é justamente um dos principais propósitos do setor: democratizar o acesso aos investimentos.

Outro ponto importante é que o mercado cripto permitiu que o IPO da SpaceX fosse negociado antecipadamente por meio de derivativos. Dessa forma, investidores poderiam inclusive operar vendidos — ou seja, apostar na queda do ativo. Isso possibilita que fundos com participações relevantes na empresa realizem hedge (proteção da posição), garantindo parte dos ganhos antes mesmo da estreia oficial das ações na bolsa.

Vejo que o mercado financeiro mudou. As criptomoedas estão se tornando um instrumento essencial nessa evolução. Pense na possibilidade de um fundo que possui bilhões de dólares investidos na SpaceX. Antigamente, ele permaneceria sem liquidez até o momento em que pudesse negociar suas ações após o IPO. Agora, é possível antecipar esse processo por meio de mecanismos de proteção oferecidos pelo mercado cripto.

Na prática, esse investidor consegue vender contratos equivalentes à sua posição no mercado futuro. Isso funciona como uma trava de lucro, reduzindo riscos e aumentando a flexibilidade da gestão dos investimentos. Esse é um dos avanços mais relevantes que estamos acompanhando.

Efeitos positivos no futuro

E quais podem ser os impactos do IPO da SpaceX sobre os mercados no curto prazo? Pode haver alguma volatilidade e uma drenagem temporária de liquidez à medida que investidores direcionam recursos para a compra das ações da companhia. No entanto, olhando para o longo prazo, acredito que esse IPO tem potencial para destravar uma nova onda de valorização nos mercados globais.

Se a operação for bem-sucedida e não apresentar volatilidade negativa relevante nos primeiros dias de negociação, a tendência é que os mercados reajam positivamente ao que ela representa: uma nova era impulsionada pela exploração espacial, pelos ganhos de eficiência trazidos pela inteligência artificial e pela redução de custos proporcionada por essas tecnologias.

Além disso, a SpaceX possui contratos ligados à expansão da infraestrutura necessária para suportar esse crescimento. Satélites e data centers podem ampliar a capacidade de processamento, melhorar a eficiência operacional e reduzir custos, aumentando a capacidade tecnológica disponível para empresas que dependem cada vez mais de processamento de dados e inteligência artificial.

Existe ainda um fator adicional que considero extremamente relevante. O IPO da SpaceX valida um novo patamar de valuation para empresas ligadas à tecnologia, inteligência artificial e infraestrutura digital. Quando uma companhia estreia no mercado avaliada em aproximadamente US$ 1,77 trilhão, ela eleva a referência de preço para todo o setor.

IPOs de IA entram em foco

Nos próximos meses, o mercado também acompanha a expectativa de abertura de capital de gigantes como a Anthropic e a OpenAI. Somados, esses movimentos podem adicionar algo entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões em valor de mercado ao sistema financeiro global.

Na prática, isso mostra que os investidores estão precificando um cenário de crescimento acelerado impulsionado pelas novas tecnologias, especialmente inteligência artificial, infraestrutura computacional e automação.

Por isso, vejo o IPO da SpaceX não apenas como o sucesso de uma empresa específica, mas como um sinal claro de que o mercado financeiro está apostando fortemente em uma nova onda de transformação tecnológica global.

Eu vejo com muitos bons olhos o que estamos vivendo. Também considero essencial o papel das criptomoedas nesse processo, uma vez que ações, IPOs e outros ativos ligados ao setor de tecnologia já podem ser negociados ou disponibilizados a pequenos investidores por meio de plataformas digitais e mecanismos de tokenização.

Isso é democratização proporcionada pela tecnologia. E o mercado cripto está no centro dessa transformação.

*Tasso Lago é fundador da Financial Move

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