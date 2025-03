Governo dos EUA cogita usar reservas de ouro para comprar bitcoins

Bo Hines, líder da força-tarefa criada pelo presidente Donald Trump para a área de criptomoedas, disse recentemente que o governo do país está cogitando usar suas reservas de ouro para comprar unidades de bitcoin. Os Estados Unidos ganharam uma reserva estratégica do ativo recentemente.

O decreto de Trump que criou a reserva de bitcoin estabelece que ela será composta inicialmente pelas unidades que o país já possui, adquiridas após apreensões em operações policiais. Entretanto, ele também não descarta compras da criptomoeda, mas com algumas condições.

A principal é que qualquer compra da criptomoeda precisará ser neutra para o orçamento do país, ou seja, sem aumentar as despesas do governo. No momento, a administração americana está estudando formas possíveis para realizar as aquisições dessa forma.

Em uma entrevista a jornalistas, Hines reforçou que qualquer compra de bitcoin precisará atender aos requisitos do decreto. Questionado sobre possíveis exemplos de aquisições sem impacto orçamentário, o oficial do governo Trump citou um uso das reservas de ouro do país.

Ele explicou que seria possível reavaliar o valor atual dessas reservas e, em caso de lucros identificados, usá-los para reunir os fundos necessários para realizar as compras da criptomoeda, sem gastos extras. Ele reforçou que o país não descarta vender parte das reservas para custear as compras.

Segundo Hines, o governo Trump está nesse momento trabalhando em "novas ideias" e "abordagens inovadoras" para realizar as compras. Dias antes, ele afirmou que os Estados Unidos querem comprar "o máximo de bitcoins possível", sem especificar quanto exatamente.

Hines também foi questionado sobre a possibilidade do governo apoiar um projeto de lei que obrigaria o país a adquirir mais de R$ 460 bilhões em unidades da criptomoedas. Ele declarou que o governo pretende apoiar um projeto que transforme a ordem executiva de Trump em lei.

Hines disse ainda que o governo quer pressionar o Congresso para garantir essa aprovação. Por outro lado, Hines não declarou publicamente apoio ao projeto específico, que foi introduzido no Senado pela senadora Cynthia Lummis, do mesmo partido de Trump.

