Governo dos EUA diz que vai comprar 'o máximo de bitcoins possível'

O governo dos Estados Unidos pretende comprar "o máximo de bitcoins possível", mas ainda não definiu quando essas aquisições começarão ou números mais exatos. Foi o que informou na última terça-feira, 11, um dos líderes da administração Trump para a área de ativos digitais.

De acordo com informações do site Decrypt, Bo Hines, que é diretor-executivo do Grupo de Trabalho para Ativos Digitais criado por Trump, participou de um evento do Bitcoin Policy Institute. Nele, ele reforçou a intenção do governo de comprar unidades da criptomoeda.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Quando foi questionado sobre a quantidade exata que o governo dos Estados Unidos poderia adquirir, Hines fez uma brincadeira e disse que seria o equivalente a perguntar "quantos dólares vocês querem". As informações foram confirmadas por outro oficial do governo.

Entretanto, o oficial ressaltou para o Decrypt que qualquer compra de bitcoin precisará ter um "efeito neutro para o orçamento, de modo que não custe nenhum centavo para os cidadãos norte-americanos". O requisito já havia sido estabelecido por Trump no decreto que criou a reserva estratégica.

Hines também foi questionado sobre a possibilidade do governo apoiar um projeto de lei que obrigaria o país a adquirir mais de R$ 460 bilhões em unidades da criptomoedas. Ele declarou que o governo pretende apoiar um projeto que transforme a ordem executiva de Trump em lei.

Hines disse ainda que o governo quer pressionar o Congresso para garantir essa aprovação. Por outro lado, Hines não declarou publicamente apoio ao projeto específico, que foi introduzido no Senado pela senadora Cynthia Lummis, do mesmo partido de Trump.

Estimativas atuais indicam que os Estados Unidos possuem cerca de 200 mil unidades de bitcoin. Todas foram adquiridas por meio de apreensões por autoridades em operações policiais. O governo proibiu a venda desses ativos e decidiu usá-los para criar a reserva estratégica.

A falta de compras da criptomoeda no início do projeto decepcionou investidores, mas o governo não descarta realizar investimentos no futuro. Até o momento, porém, não está claro quando, exatamente, essas compras poderiam ocorrer e qual seria o tamanho delas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok