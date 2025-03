Governo dos EUA vai comprar R$ 460 bilhões em bitcoin? Entenda novo projeto

Depois de criar uma reserva estratégica de bitcoin, o governo dos Estados Unidos pode investir ao menos US$ 80 bilhões (R$ 464 bilhões, na cotação atual) em compras da criptomoeda. Ao menos é o que planeja um novo projeto de lei que será avaliado pelo Congresso norte-americano.

O projeto foi submetido na última terça-feira, 11, pela senadora Cynthia Lummis, que é do mesmo partido do presidente Donald Trump. O texto estabelece que os EUA ampliaram a reserva atual da criptomoeda com a aquisição de mais 1 milhão de unidades do ativo.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Além disso, o projeto também transforma em lei o decreto assinado por Trump que criou a reserva estratégica de bitcoin ao proibir a venda de criptomoedas apreendidas pelo país. Atualmente, estima-se que os EUA tenham cerca de 200 mil unidades de bitcoin.

Na prática, portanto, o projeto quintuplicaria as reservas norte-americanas da criptomoeda. Até o momento, outros cinco senadores apoiam o projeto de Lummis. Há a expectativa que um projeto semelhante também seja apresentado na Câmara do país para análise.

Um projeto semelhante já havia sido introduzido por Lummis em 2024, mas a senadora decidiu apresentar uma nova versão para incluir as medidas decretadas por Trump. Se for aprovado, o texto determina que as compras ocorreriam em um período de cinco anos.

Além disso, o projeto também estabelece que os valores para as compras seriam obtidos a partir das receitas do Federal Reserve, evitando um incremento de gastos públicos. Haveria, ainda, a criação de uma "rede de instalações para armazenamento de bitcoin ao redor dos Estados Unidos".

Pelo projeto, qualquer unidade da criptomoeda adquirida para compor a reserva precisará ficar sob custódia do país por pelo menos 20 anos antes de poder ser vendida. As vendas também não poderão superar 10% do total de unidades da reserva ao longo de dois anos.

Ainda não está claro a velocidade de tramitação do projeto no Congresso. Ele precisará ser avaliado por comitês antes de ser votado no Senado e na Câmara e, em caso de aprovação, sancionado por Trump. Enquanto isso, o decreto do presidente já permite compras de bitcoin, mas sem gerar novos gastos no orçamento do país.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok