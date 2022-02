Google quer adotar tecnologia blockchain: Interessante e poderoso, diz CEO

A Alphabet, empresa controladora do Google, anunciou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 na terça-feira, 1. Mas além dos números que superaram as expectativas do mercado, com receita de 75,33 bilhões de dólares e crescimento de 33% no ano, o CEO da gigante da tecnologia também falou sobre o interesse da companhia pela tecnologia blockchain.

Durante a sessão de perguntas e respostas, comum em conferências de resultados, o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, foi questionado sobre como a empresa enxerga a Web 3.0, nome dado à nova era da internet, ainda em desenvolvimento, que tem foco na descentralização e, portanto, deve ter como base a tecnologia blockchain.

Segundo Pichai, a empresa "está estudando como contribuir com o ecossistema da Web 3.0”. Ele complementou: “Como exemplo, nosso time de Cloud está estudando como podemos ajudar as necessidades de nossos clientes em construir, transacionar, guardar valores e desenvolver novos produtos na plataforma do blockchain. Com certeza estamos olhando para isso com atenção e dando suporte onde conseguimos”.

O executivo também afirmou que a Alphabet “com certeza está estudando a tecnologia blockchain” e que a considera “interessante e poderosa, com vastas aplicações”. Essa tecnologia, segundo ele, pode ser usada para sustentar os computadores e camadas de serviço por trás de plataformas como Google e YouTube.

A gigante de tecnologia planeja sua entrada no mundo dos criptoativos desde o começo desse ano. Além de contratar um ex-executivo do PayPal para chefiar uma nova divisão de pagamentos - que pode incluir um cartão de débito em criptomoedas -também criou outra divisão, voltada para o desenvolvimento utilizando a tecnologia blockchain e outras tecnologias de computação distribuída, assim como armazenamento de dados de última geração.

