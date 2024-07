Gestora Bitwise anuncia que vai doar 10% dos lucros com ETF de Ethereum

A gestora de ativos Bitwise se comprometeu a doar 10% dos lucros que pretende obter com seu ETF de ether nos Estados Unidos, que foi lançado no mercado na última terça-feira, 23. No primeiro dia de negociação, o grupo de fundos negociados em bolsa movimentaram mais de US$ 1 bilhão em investimentos.

De acordo com a gestora, a fatia dos lucros será doada para desenvolvedores da Ethereum, a rede blockchain por trás da criptomoeda. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, autorizou o lançamento dos ETFs na segunda-feira, 22, após dois meses da primeira aprovação dos pedidos de oito gestoras.

Os ETFs de ether foram lançados nas bolsas de Nasdaq, Chicago e Nova York. Segundo a Bitwise, as doações serão destinadas para duas organizações que reúnem desenvolvedores focados na criação de projetos e aplicações na rede Ethereum, essenciais para gerar valor para o projeto.

De acordo com a Bitwise, os recursos irão para o Protocol Guild, que apoia mais de 170 contribuintes principais para pesquisa e desenvolvimento do protocolo Ethereum. Além disso, parte dos rendimentos também irá para a PBS Foundation, uma organização sem fins lucrativos que financia blocos open-source na Ethereum e concede subsídios para a descentralização da rede.

Hong Kim, diretor de tecnologia da Bitwise, disse que a Ethereum é mantida por uma comunidade dedicada de desenvolvedores com lógica de código aberto. Kim explicou que "todo investidor do nosso ETF quer que a Ethereum continue a avançar, e este programa de doação contribui para esse objetivo".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

A Bitwise também prometeu publicar os endereços das carteiras de todas as suas participações no fundo. Isso permitirá que os investidores verifiquem as participações adquiridas e fluxos do fundo diretamente no blockchain. A prática se tornou comum em ETFs de criptomoedas, também ocorrendo no caso dos ETFs de bitcoin.

A Bitwise fez uma promessa semelhante para o seu ETF de bitcoin, lançado em janeiro, também doando 10% dos seus lucros com o fundo para desenvolvedores ligados ao projeto. Além da Bitwise, a VanEck também se comprometeu a doar 5% dos lucros de seu ETF de Bitcoin para os desenvolvedores. A empresa de gestão de ativos disse que também fez uma doação de US$ 10 mil para o grupo.