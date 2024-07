Análise: criptomoedas são destaque em ambiente macroeconômico desafiador

Na última semana, o S&P500 apresentou uma queda de 1,97%, acumulando um ganho de 17% no ano até o momento. O índice do dólar (DXY) registrou uma leve alta de 0,27% na semana e 2,75% no acumulado do ano. Em contraste, as criptomoedas se destacaram: o bitcoin subiu 12,12% na semana e acumula uma alta de 56,97% no ano.

O ether também teve um desempenho robusto, com alta de 8,93% na semana e 51,63% no acumulado do ano. Esse cenário destaca a resiliência e o crescente interesse no mercado de criptoativos em meio a um ambiente macroeconômico desafiador.

Uma das notícias mais relevantes foi o lançamento dos ETFs de ether, que atraíram US$ 107 milhões em fluxos líquidos no primeiro dia de negociação. BlackRock e Bitwise lideraram com os ETFs iShares (ETHA) e Ethereum (ETHW) captando US$ 266,5 milhões e US$ 204 milhões, respectivamente.

No entanto, essa entrada foi quase neutralizada pelos US$ 484,9 milhões em saídas do Grayscale Ethereum Trust, que recentemente foi convertido para um ETF à vista, permitindo maior liquidez aos investidores.

Adicionalmente, no cenário político, Donald Trump desmentiu os rumores sobre considerar Jamie Dimon e Larry Fink para o cargo de Secretário do Tesouro dos EUA, enquanto no panorama econômico, o foco está na divulgação do PIB do segundo trimestre e nos dados de inflação e consumo de junho nos EUA.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e ether:

Análise Técnica – S&P 500

O S&P500 possui tendência de alta no médio prazo, mas fechou em queda na última semana, indicando perda de momentum. As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, e os indicadores podem atuar como suportes relevantes.

O próximo suporte é a mínima da última semana em 5.497,0 e seu rompimento pode levar ao teste da média móvel de 21 semanas em 5.304,0. A tendência dos prazos maiores ainda é de alta, apesar da correção suave dos últimos dias.

Análise Técnica – DXY

O dólar fechou com alta de 0,27% na última semana. A tendência de médio prazo é de alta, mas temos uma lateralidade no curto prazo. No gráfico diário do DXY, o preço formou uma lateralidade na média móvel de 200 dias, indicando indecisão no curto prazo.

As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de baixa, e os indicadores devem atuar como resistências relevantes nos próximos dias. O próximo suporte é o fundo anterior em 103,700 e seu rompimento pode levar ao teste do suporte de mar-24 em 102,615.

Análise Técnica – bitcoin

O Bitcoin encerrou a última semana com 12,12% de alta. O gráfico diário do Bitcoin mostra que a tendência de médio prazo é de alta, e o preço encontrou suporte na média móvel de 200 dias em US$ 60.345. Os compradores voltaram a ganhar força e o criptoativo voltou a trabalhar dentro do range entre US$ 60.345 e US$ 72 mil.

Análise Técnica – ether

O gráfico do ether mostra um aumento da pressão compradora após o teste do suporte em US$ 2.815. No gráfico diário, observamos uma lateralidade entre US$ 3 mil e US$ 4 mil. O topo da lateralidade deve atuar como resistência nas próximas semanas. Devemos observar atentamente como que o fluxo dos ETFs de ether pode impactar o price action do spot.