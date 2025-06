Gestora recomenda compra de ações de empresa 'mais incompreendida' do mercado cripto; saiba qual é

A gestora Bernstein divulgou um relatório na última quarta-feira, 25, em que afirma que a corretora de criptomoedas Coinbase é uma das companhias "mais incompreendidas" do mercado cripto. A empresa reforçou sua recomendação de compra para as ações da exchange.

De acordo com a gestora, a Coinbase tem consolidado uma operação nos últimos anos que a coloca em uma posição muito além de uma mera corretora de criptomoedas. Para o Bernstein, a empresa está se tornando um "banco universal", combinando serviços para investidores de varejo, institucionais e também de infraestrutura em blockchain.

A avaliação do Bernstein é que nenhum concorrente da Coinbase conseguiu atingir o mesmo nível de integração de serviços. Por isso, a gestora espera que a empresa seja fortemente beneficiada nos próximos meses, projetando uma valorização das ações da companhia.

O Bernstein lembrou ainda que a Coinbase é a única empresa nativa de cripto que integra o índice S&P500. Além disso, a companhia manteve sua posição como líder isolada de negociação de criptomoedas nos Estados Unidos mesmo com a chegada de mais corretoras concorrentes.

O relatório também aponta que a Coinbase deve ser uma das grandes beneficiadas pelo avanço da regulação do mercado de criptomoedas dos Estados Unidos. Um projeto de regulação de stablecoins já foi aprovado no Senado, e o Congresso começará a discutir uma regulação mais ampla do setor.

De custódia a blockchain

Em relação aos serviços institucionais, a Coinbase oferece serviços de custódia para oito dos 11 ETFs de bitcoin oferecidos nos Estados Unidos. Recentemente, a empresa adquiriu a Deribit, maior corretora de opções de criptomoedas do mundo, indicando uma nova área de crescimento.

Um dos destaques do Bernstein é a Base, blockchain de segunda camada criada pela Coinbase e que começou a ser usada em projetos de tokenização, incluindo um piloto do JPMorgan. Com isso, a Coinbase está "discretamente criando a infraestrutura central para o sistema financeiro do futuro".

Considerando todos esses fatores, a gestora não apenas manteve sua recomendação de compra para as ações da Coinbase como elevou o seu preço-alvo para o papel, chegando a US$ 510. Atualmente, as ações da corretora são negociadas na casa dos US$ 368, indicando forte potencial de alta.

