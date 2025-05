Coinbase anuncia compra da Deribit, maior corretora de derivativos de criptomoedas

A Coinbase anunciou nesta quinta-feira, 8, que vai adquirir a Deribit, maior corretora do mundo dedicada ao mercado de derivativos de criptomoedas. Com a nova compra, a maior exchange dos Estados Unidos vai intensificar a sua presença no segmento de futuros de cripto, ampliando suas frentes de negócio.

Em um comunicado sobre a compra, a Coinbase disse que o acordo é um dos seus "marcos" e uma "aquisição estratégica" para "avançar significativamente os negócios de derivativos". O objetivo principal é transformar a empresa na "principal plataforma global de derivativos de cripto".

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

De acordo com a exchange, a aquisição vai movimentar US$ 2,9 bilhões (R$ 16,46 bilhões, na cotação atual), sendo que US$ 700 milhões serão pagos em dinheiro e o restante será fornecido por meio da transferência de 11 milhões de ações ordinárias da Coinbase.

"Esta transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento e deverá ser concluída até o final do ano", destacou a companhia. Estimativas apontam que a Deribit conta com cerca de US$ 30 bilhões em contratos de derivativos em aberto.

A Coinbase ressaltou que "a robusta plataforma de opções da Deribit complementa os negócios de futuros nos Estados Unidos e futuros perpétuos internacionais em rápido crescimento da Coinbase, completando nossa oferta de derivativos".

"Este é um passo importante em direção ao nosso objetivo de fornecer aos investidores acesso à negociação à vista, futuros, futuros perpétuos e opções – tudo em uma plataforma integrada e eficiente em termos de capital", disse ainda.

Ainda segundo a corretora de criptomoedas, a aquisição vai transformar a Coinbase na líder global em derivativos de criptomoedas, considerando o volume de contratos em aberto e opções de preços futuros. No ano passado, a Deribit movimentou US$ 1 trilhão em volume de negociações.

"A Deribit aumentará imediatamente a lucratividade e adicionará diversidade e durabilidade às nossas receitas de negociação. As receitas de negociação de opções são normalmente menos cíclicas do que as de negociação à vista, pois os investidores usam opções para gerenciar riscos tanto em mercados em alta quanto em queda", disse ainda a Coinbase.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok