Moody's diz que 'dólar digital' vai 'inundar' a Europa com regulação nos EUA

Cristiano Ventricelli, analista sênior da Moody's, afirmou na última quarta-feira, 25, que as stablecoins pareadas ao dólar vão "inundar" a Europa nos próximos meses. A principal causa para esse movimento é o avanço da regulação dessas criptomoedas nos Estados Unidos.

Em entrevista ao site Decrypt, Ventricelli disse que a iminente aprovação do Genius Act, um projeto de lei específico para regular stablecoins, deve gerar forte pressão global para a intensificação da adoção desses ativos, em especial das stablecoins pareadas ao dólar.

A tendência, acredita, é que os mercados vão acelerar a integração das principais stablecoins do mercado. No caso da Europa, isso envolverá um uso ampliado de ativos pareados ao dólar, e não ao ouro, e de projetos com reservas mantidas no exterior, não no continente europeu.

O analista da Moody's avalia que o movimento representa uma grande mudança no cenário atual do mercado de ativos digitais europeu. Além disso, a adoção crescente de ativos pareados ao dólar também gerou críticas e resistências de instituições locais e até do Banco Central Europeu (BCE).

"O mercado de stablecoins pareadas ao euro contava com o fato de que as stablecoins de dólar seriam limitadas em termos de volume transacional permitido na Europa", destacou. A tendência, porém, é que os reguladores europeus não estabeleçam um limite, abrindo espaço para o grupo crescer.

A expectativa do próprio mercado cripto é que os reguladores europeus alterem as regras atuais que limitam os valores que podem ser movimentados usando criptomoedas pareadas ao dólar. Para grandes empresas do setor, as regras podem repelir negócios e projetos do continente europeu.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

"A aprovação de uma lei nos Estados Unidos para stablecoins vai obrigar todos a se planejar de acordo com o projeto. Isso pode ter muitas implicações em relação a novas regulações que estão surgindo na Ásia, Oriente Médio, Reino Unido e todas as jurisdições que ainda não têm leis sobre o tema", disse o analista da Moody's.

O movimento já está no radar de autoridades monetárias. Nesta semana, Christine Lagarde, presidente do BCE, afirmou que as stablecoins pareadas ao dólar ameaçam a estabilidade financeira global e pediu que legisladores aprovem projetos necessários para a autarquia prosseguir no desenvolvimento de sua moeda digital de banco central (CBDC).

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok