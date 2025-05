Coinbase é a 1ª empresa de cripto a entrar no S&P 500; ações saltam mais de 15%

A Coinbase foi anunciada na última segunda-feira, 12, como a mais nova integrante do S&P 500. O índice, que é um dos principais do mercado financeiro, vai ganhar as ações da maior corretora de cripto dos Estados Unidos a partir de 19 de maio. A empresa será a primeira do mercado de criptomoedas a ingressar no índice.

De acordo com informações divulgadas pela S&P, as ações da Coinbase vão substituir as da Discover Financial Services no índice. A troca vai ocorrer antes da abertura de mercado da próxima segunda-feira, 19, com a nova composição valendo a partir da abertura das negociações.

A inclusão no S&P 500 já impulsiona as ações da Coinbase. Dados da plataforma YahooFinance indicam que os papéis da corretora abriram as negociações nesta terça-feira, 13, com alta de 16,37%, cotado a US$ 241,15.

A corretora de criptomoedas entrou na bolsa de Nasdaq, focada em ações de tecnologia, em 2021. Considerando o valor de fechamento dos papéis na última segunda-feira, a capitalização de mercado atual da Coinbase é de US$ 53 bilhões, mas a companhia já chegou a valer ainda mais.

Os negócios da Coinbase

Em geral, o desempenho das ações da corretora está ligado à situação do mercado cripto como um todo. Quando as criptomoedas estão em alta, os papéis tendem a subir, mas momentos de queda no setor também impactam negativamente nas ações.

O movimento reflete a dependência do interesse de investidores nas criptomoedas para realizar negociações pela Coinbase. Nos últimos anos, a empresa também expandiu sua atuação no segmento institucional, inclusive com a custódia de bitcoins e ethers dos ETFs negociados nos EUA.

Na semana passada, a Coinbase anunciou a aquisição da corretora de derivativos de cripto Deribit por US$ 2,9 bilhões. Com a compra, a exchange pretende intensificar a sua presença no segmento de futuros de cripto, ampliando suas frentes de negócio.

A Coinbase também expandiu a sua atuação internacional a partir de 2023, incluindo uma operação mais robusta no Brasil. Para fazer parte do S&P 500, as empresas precisam acumular lucros nos últimos quatro trimestres e estar entre as 500 empresas mais valiosas nas bolsas dos Estados Unidos.

A inclusão no S&P 500 implica em uma onda de investimentos adicionais apenas pela exposição a portfólios, outros índices e carteiras que possuem investimentos no índice. Uma estimativa da gestora Bernstein indica que a Coinbase deve receber US$ 9 bilhões em investimentos com a inclusão.

