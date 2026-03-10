'Gêmeos do Facebook' movimentam US$ 130 milhões em bitcoin

Cameron e Tyler Winklevoss transferiram cerca de US$ 130 milhões em bitcoin para carteiras operacionais da plataforma ao longo da última semana. A informação foi divulgada pela empresa de análise blockchain Arkham. Os gêmeos Winklevoss também ficaram conhecidos quando processaram Mark Zuckerberg por ter supostamente roubado sua ideia para o Facebook enquanto ainda estudavam em Harvard. Posteriormente, fundaram a corretora cripto Gemini.

Segundo a companhia, as transações partiram de endereços identificados como pertencentes aos dois empresários e foram direcionadas para as carteiras digitais conhecidas como "hot wallets" da corretora. Esse tipo de movimentação costuma ser observado pelo mercado como um possível sinal de venda, especialmente quando ocorre em momentos de valorização do ativo.

Nas redes sociais, a Arkham Intelligence afirmou que as transferências ocorreram “presumivelmente para venda”. Até o momento da publicação, no entanto, Cameron e Tyler Winklevoss não comentaram o motivo das movimentações.

Diferentes hipóteses

Apesar da interpretação inicial, transferências para carteiras ligadas a corretoras não confirmam necessariamente que uma venda foi realizada. Investidores e analistas apontam que esse tipo de movimentação também pode estar associado a operações de liquidez, transferências OTC ou reorganização de custódia.

No caso específico da Gemini, alguns participantes do mercado sugeriram que os recursos poderiam ter sido enviados para facilitar negociações fora do livro de ofertas ou para reforçar a liquidez da própria plataforma.

De acordo com dados da Arkham, os irmãos Winklevoss ainda mantêm aproximadamente US$ 764 milhões em bitcoin. A empresa estima que o resultado acumulado das posições dos dois no ativo digital esteja próximo de US$ 1,8 bilhão.

Contexto recente da Gemini

As movimentações ocorrem em um momento de mudanças estratégicas na Gemini. Nos últimos meses, a empresa reduziu cerca de um quarto de sua equipe e anunciou a saída de alguns executivos. A corretora também encerrou operações na Europa e na Austrália.

Em comunicado anterior, a companhia afirmou que pretende concentrar esforços em novos projetos, incluindo iniciativas ligadas a mercados de previsão, além de buscar ganhos de eficiência com o uso de inteligência artificial.

As transferências ocorreram em um período de valorização do mercado cripto. No momento da publicação dos dados analisados pela Arkham, o bitcoin era negociado em torno de US$ 70,7 mil, com alta diária de cerca de 4%, segundo dados de mercado.

Em declarações anteriores, Tyler Winklevoss já afirmou que o bitcoin poderia atingir preços muito superiores no longo prazo. No ano passado, ele chegou a afirmar que o ativo poderia alcançar níveis até dez vezes maiores que os observados naquele momento.

