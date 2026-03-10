Bitcoin sobe para US$ 70 mil e acompanha 'bom humor' dos mercados de risco

Nesta terça-feira, 10, o bitcoin volta a ultrapassar a casa dos US$ 70 mil, importante nível psicológico para investidores. Apesar do sentimento do mercado cripto ainda ser de "medo extremo", um especialista aponta para uma melhora no humor de investidores de risco, o que pode ter favorecido a cotação da maior criptomoeda do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 70.863, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 5,7%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo", mas subiu para 13 pontos.

O que está acontecendo nos mercados?

"Mercados asiáticos registraram forte recuperação, enquanto os preços do petróleo caíram acentuadamente depois que o presidente dos EUA afirmou que a guerra no Oriente Médio poderia 'terminar em breve', aliviando temores de um choque prolongado no fornecimento de energia. O movimento reduziu a pressão inflacionária esperada e impulsionou o apetite por risco, levando a uma alta generalizada em ações asiáticas logo no início da sessão. Esse alívio ocorreu após dias de forte volatilidade global provocada pelo conflito e pela disparada nos preços do petróleo", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Previsão para o bitcoin

"O bitcoin tem uma expectativa de curto prazo neutra a levemente positiva. A queda dos preços do petróleo e a melhora no sentimento global de risco tendem a favorecer ativos voláteis como o bitcoin, pois reduzem os temores inflacionários e aumentam a probabilidade de políticas monetárias menos restritivas no futuro. No entanto, como a melhora decorre principalmente de declarações políticas e não de uma resolução definitiva do conflito, o movimento pode ser limitado. Assim, o bitcoin tende a consolidar com leve recuperação técnica, acompanhando o humor mais positivo dos mercados de risco", disse André Franco.

