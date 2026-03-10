Empresa capta US$ 80 mi para expandir pagamentos com stablecoins

A KAST, plataforma financeira baseada em stablecoins voltada para pagamentos internacionais, anunciou a captação de US$ 80 milhões em uma rodada Série A liderada pelas gestoras QED Investors e Left Lane Capital. A operação avaliou a empresa em cerca de US$ 600 milhões.

Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para ampliar o desenvolvimento de produtos, fortalecer iniciativas de licenciamento e compliance e expandir a equipe.

Uso de stablecoins em pagamentos

A KAST desenvolve uma infraestrutura para transferências internacionais que utiliza stablecoins como meio de liquidação. A proposta é permitir que pessoas e empresas movimentem recursos entre diferentes países de forma mais rápida, mantendo valores em dólares digitais e convertendo para moedas locais no momento do pagamento.

De acordo com a empresa, a plataforma conecta esses ativos digitais a sistemas locais de pagamento, reduzindo etapas e custos no envio de dinheiro entre países.

Dados citados pela companhia indicam que o volume de transações com stablecoins superou US$ 35 trilhões no último ano. No entanto, apenas cerca de 1% desse total corresponde a pagamentos do mundo real, como remessas internacionais e folha de pagamento, segundo levantamento de McKinsey e Artemis Analytics.

Expansão para novos mercados

A rodada de investimento também contou com a participação de Peak XV Partners, HSG e DST Global Partners. Segundo a empresa, o capital será utilizado para acelerar a expansão da plataforma na América do Norte, América Latina e no Oriente Médio.

A companhia também planeja lançar a solução KAST Business, voltada para pagamentos corporativos, folha salarial e gastos internacionais.

Em comunicado, o fundador e CEO da empresa, Raagulan Pathy, afirmou que o investimento reflete a confiança dos investidores no potencial das stablecoins como infraestrutura financeira global.

De acordo com a empresa, a plataforma já ultrapassou 1 milhão de usuários desde seu lançamento, ocorrido há cerca de 18 meses. A KAST afirma processar aproximadamente US$ 5 bilhões em volume anualizado de transações.

A companhia também informou que sua receita dobrou desde o fim de setembro de 2025, indicando crescimento da demanda por soluções de pagamento baseadas em ativos digitais.

