Fundos de criptomoedas atraem US$ 2,2 bilhões com lançamento de ETFs de Ethereum

O lançamento dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista de ether nos Estados Unidos resultou em um dos maiores fluxos de aportes para o ativo desde dezembro de 2022. De acordo com o último relatório da CoinShares, os recém-lançados ETFs de ether acumularam um total de aportes de US$ 2,2 bilhões.

O resultado levou a aumento de 542% nos aportes em produtos negociados em bolsa (ETPs) da criptomoeda. O novo marco, porém, foi atenuado por US$ 285 milhões em saídas líquidas gerais do ETF de ether de US$ 1,5 bilhão da Grayscale.

Paralelamente aos desenvolvimentos do ether, o bitcoin atraiu US$ 3,6 bilhões em aportes no último mês, contribuindo para um total acumulado de US$ 19 bilhões em 2024 — um recorde histórico.

Segundo os analistas da CoinShares, a empresa acredita que o aumento é impulsionado pela especulação em torno das próximas eleições nos Estados Unidos e do potencial para o bitcoin se tornar um ativo de reserva estratégica em diversos países.

Os analistas também atribuem isso à renovação da confiança dos investidores no ativo, dada a expectativa de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro.

O relatório revela que o mercado de ativos digitais continua a crescer, com o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) alcançando US$ 99,1 bilhões.

Os aportes totais para 2024 atingiram um recorde de US$ 20,5 bilhões até o momento, com os volumes de negociação de todos os ativos digitais atingindo um recorde histórico em maio, em antecipação aos ETFs de ether.

O relatório destaca que esse recorde foi quebrado na semana de 22 de julho, totalizando US$ 14,8 bilhões, amplamente impulsionado pelo lançamento dos ETFs, apesar dos produtos de investimento em ativos digitais terem visto apenas US$ 245 milhões em aportes.

Em 26 de julho, o ETF de ether da Grayscale registrou saídas de mais de US$ 1,5 bilhão, com saques líquidos superando US$ 356 milhões em um único dia, prejudicando o grupo de ETFs da criptomoeda.