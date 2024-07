Futuro do bitcoin depende de resultado das eleições nos EUA, diz banco

O banco de investimentos Jefferies publicou um relatório na última segunda-feira, 29, em que afirma que o futuro do bitcoin e do mercado de criptomoedas como um todo pode depender do resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos deste ano, que serão disputadas por Donald Trump e Kamala Harris.

No relatório, os analistas do banco citaram a recente Bitcoin Conference, um dos maiores eventos do setor e que teve "tom político" forte com a presença de políticos dos partido Republicano e Democrata, inclusive com um discurso feito por Donald Trump no último sábado, 27.

Para os analistas, "as sinalizações de Donald Trump para a indústria cripto sobre a implementação de regulamentações favoráveis ​​ao mercado de criptomoedas podem ter o efeito de vincular o preço do bitcoin no curto prazo ao resultado das eleições presidenciais nos EUA".

O relatório avalia ainda os comentários de Trump em seu discurso. O ex-presidente dos Estados Unidos prometeu uma regulamentação favorável ao setor, com destaque para a indústria de mineração de cripto, e o uso do bitcoin como uma reserva de valor federal nos próximos anos.

Trump prometeu ainda que tornaria os Estados Unidos a "capital mundial de cripto" e que pretende criar um conselho especializado no setor para orientar as políticas e futuras regulamentações da área.

Durante seu discurso no evento, o ex-presidente disse que tinha grande respeito pela comunidade do bitcoin, acrescentando que "isso é como a indústria do aço" quando era jovem. Ele também previu que "um dia" o bitcoin ultrapassaria o ouro, dizendo que "o bitcoin não é apenas uma maravilha da tecnologia, como você sabe, é um milagre da cooperação e da realização humana".

A aproximação do político com o mercado cripto começou neste ano e representou uma mudança completa em relação ao período de Trump na presidência, quando ele chegou a afirmar que as criptomoedas não tinham valor e seriam usadas apenas para golpes. A mudança foi avaliada pelo Jefferies como "positiva".

Ao mesmo tempo, há o risco de que, no curto prazo, uma alta do bitcoin dependa majoritariamente de uma vitória de Trump na disputa contra Kamala Harris, o que pode prejudicar o ativo e seu desempenho caso as chances de vitória da vice-presidente aumentem nas próximas semanas.