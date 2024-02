Gestora de R$ 7 trilhões entra com pedido para lançar ETF de ether nos EUA

A Franklin Templeton entrou na última segunda-feira, 12, com um pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista de ether. Agora, o regulador deverá avaliar a solicitação enviada pela gestora com mais de US$ 1,5 trilhão (mais de R$ 7 trilhões, na cotação atual) em ativos sob gestão.

Se aprovado, o fundo seria listado como "Franklin Ethereum ETF" na Bolsa de Valores de Chicago. Em seu pedido, a gestora também sinalizou sua intenção de realizar o chamado staking - uma espécie de depósito de ether no blockchain Ethereum - com uma parte das criptomoedas do ETF para gerar renda adicional.

A Ark Invest também incluiu essa intenção na semana passada, quando atualizou o seu pedido de ETF. "O gestor pode, de tempos em tempos, depositar uma parte dos ativos do fundo por meio de um ou mais provedores de staking confiáveis, que podem incluir um afiliado do gestor", informa o pedido da Franklin Templeton.

A gestora disse que pretende depositar o ether que estaria em carteiras digitais "frias", sem ligação com a internet e cujos ativos geralmente não são movimentando. Com isso, o ETF conseguiria receber os retornos do staking como uma espécie de renda passiva.

Além da Franklin Templeton, as gestoras BlackRock, VanEck, Fidelity, Invesco Galaxy, Grayscale e Hashdex também enviaram pedidos de lançamento de ETFs de preço à vista de ether e estão aguardando a aprovação da SEC. O regulador deve decidir sobre o pedido da VanEck até 23 de maio, o prazo mais próximo entre as solicitantes.

Já os pedidos da Fidelity e da BlackRock devem ser decididos até 3 de agosto e 7 de agosto, respectivamente. Entretanto, o analista de ETFs da Bloomberg James Seyffart espera que uma decisão seja tomada sobre todos os requerentes até 23 de maio — em um movimento semelhante à aprovação de todos os ETFs de bitcoin em 10 de janeiro.

Eric Balchunas, que também é analista de ETFs da Bloomberg, reduziu recentemente as chances de aprovação de um ETF de ether em 2024 de 70% para 60%. A Franklin Templeton foi uma das dez gestoras que lançaram ETFs de bitcoin nos Estados Unidos em janeiro.

Embora a gestora tenha chegado na "corrida" pelo ETF de ether depois das suas concorrentes, ela recentemente elogiou os fundamentos da rede Ethereum, da Solana e outros blockchains, o que despertou a suspeita de que o emissor de ETFs pode procurar expandir seu portfólio para além do bitcoin.

