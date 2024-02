Standard Chartered diz que Ethereum vai disparar 70% em 2024 com aprovação de ETF

Depois da aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) no último 10 de janeiro, a expectativa de especialistas e investidores se concentra em uma chance aumentada de aprovação dos ETFs de Ethereum no país.

Um relatório recente do banco britânico Standard Chartered afirmou que isso poderia fazer o preço do ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, quase dobrar alcançando US$ 4 mil. No momento, o ether é cotado próximo de US$ 2.300, o que representaria uma alta de mais de 70%.

A alta poderia acontecer ainda este ano, segundo os especialistas do Standard Chartered, já que eles também afirmam acreditar que a aprovação do ETF ocorrerá no prazo final da SEC para analisar as solicitações, em 23 de maio.

Gigantes do mercado financeiro com a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, estão na fila para a aprovação do ETF de ether à vista. A Ark Invest, da megainvestidora “queridinha de Wall Street” Cathie Wood, foi a primeira a solicitar autorização para oferecer um investimento do gênero. Wood é famosa por acertar a alta da Tesla e acredita que o bitcoin pode chegar a US$ 1,5 milhão até 2030.

Possível aprovação em maio

A razão para o otimismo dos especialistas do Standard Chartered para a aprovação está no fato que a autarquia nunca classificou o ether como um título. Já a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), disse que o ether é uma commodity, um ativo que pode ser comprado e vendido.

Dessa forma, os especialistas acreditam que a aprovação de um ETF de ether à vista nos EUA está próxima e não enfrentará os mesmos problemas que o ETF de bitcoin à vista, aprovado no último 10 de janeiro após anos de negativas por parte da SEC.

Bitcoin em US$ 100 mil

Ainda recente, a aprovação dos ETFs de bitcoin continuam influenciando o mercado de criptomoedas. Apesar das quedas recentes do bitcoin, os especialistas do Standard Chartered mantiveram sua previsão anterior de que a principal criptomoeda deve chegar a custar US$ 100 mil ainda em 2024. “Ainda parece alcançável”, disse Geoffrey Kendrick, head de research Forex e de ativos digitais no Standard Chartered.

