ETFs de bitcoin chegam à marca de R$ 50 bilhões em investimentos nos EUA

Os ETFs de bitcoin chegaram na última terça-feira, 13, à marca de US$ 10 bilhões (R$ 50 bilhões, na cotação atual) em investimentos recebidos nos Estados Unidos. A marca foi atingida pouco mais de um mês depois da autorização da SEC para o lançamento dos produtos e a subsequente estreia nas bolsas do país.

Os dados sobre os fluxos de investimento foram apresentados pela Bloomberg, levando em conta nove ETFs da criptomoeda. O ETF da Grayscale não entrou na conta porque ele tem tido mais saídas do que entradas desde que foi convertido em um ETF, enquanto o fundo da Hashdex ainda não concluiu o processo de conversão.

O analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas ressaltou que os fluxos de investimento considerando os 10 ETFs de bitcoin que já estão no mercado dobraram nos últimos quatro dias e rondaram os US$ 3 bilhões no acumulado.

Ele pontuou ainda que os ETFs de ouro precisaram de quase dois anos para chegam na mesma marca. Além disso, o ETF da BlackRock é o quarto fundo com mais capital investido no acumulado de 2024, considerando os 3,4 mil fundos negociados nas bolsas dos EUA.

Balchunas destacou que o desempenho do fundo da BlackRock já o coloca no grupo dos 7% maiores dos Estados Unidos. Na visão dele, o fundo está "decolando, obtendo quase US$ 500 milhões sozinho na última segunda-feira" e com um "novo fôlego incomum para novos lançamentos".

Em entrevista exclusiva à EXAME no fim de janeiro, Balchunas avaliou que os ETFs de bitcoin estavam com "números ridículos", conseguindo atrair investidores e capital, mas que o bom desempenho estava ficando em segundo plano devido ao forte fluxo de saídas do fundo da Grayscale.

Após a conversão em um ETF, diversos investidores decidiram retirar suas participações, resultando em uma perda de mais de US$ 1 bilhão em poucas semanas. Recentemente, porém, esse fluxo reduziu e dá sinais de estabilização, enquanto os outros ETFs seguem atraindo investidores.

Para Balchunas, a tendência é que o mercado de ETFs de bitcoin chegue a um valor de US$ 100 bilhões em cerca de cinco anos.

