Fartcoin: 'criptomoeda de pum' entra no top5 das memecoins e pode superar ativo de Trump

A criptomoeda meme Fartcoin atingiu nesta terça-feira, 22, um novo marco importante. Depois de saltar mais de 20% nas últimas 24 horas, o ativo entrou na lista das cinco memecoins com maior capitalização no segmento. E, agora, há chances do token superar o ativo oficial do presidente Donald Trump.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no momento, a Fartcoin conta com uma capitalização de cerca de US$ 1,08 bilhão. A cifra fez com que o ativo superasse a memecoin BONK e entrasse oficialmente na lista das cinco criptomoedas meme mais valiosas do mercado.

Atualmente, o "top5" do segmento é formado pela dogecoin, a shiba inu, a pepe e a trump, memecoin oficial do presidente dos Estados Unidos. E, apesar de estar distante do valor das outras três memecoins, a Fartcoin pode, em breve, assumir a quarta posição no ranking.

A trump chegou a figurar entre as 30 maiores criptomoedas do mercado depois de registrar forte valorização devido à euforia dos investidores com o início da Presidência de Donald Trump. Mas, após um pico de preço, a euforia deu lugar a decepções e aversão a risco, derrubando o ativo.

Mesmo com a forte queda ao longo do primeiro trimestre de 2025, a memecoin ainda figura entre as maiores do segmento. Por outro lado, a Fartcoin tem registrado alta expressiva nas últimas semanas. Se esse movimento continuar, ela vai, em breve, superar a trump.

Outro cenário provável é que a Fartcoin não tenha novos ganhos expressivos, mas que a queda prolongada da trump acabe levando à superação. A criptomoeda meme do presidente dos Estados Unidos tem sido um dos ativos mais prejudicados pela guerra tarifária iniciada por Trump.

O que é a Fartcoin?

Se essa inversão se concretizar, a Fartcoin também vai assumir a posição de criptomoeda meme mais valiosa do blockchain Solana. Criada em outubro de 2024 por um agente de inteligência artificial, o ativo tem passado por altos e baixos desde então.

Conhecida no mercado como a "criptomoeda de pum" devido ao seu nome, a memecoin chegou a atingir uma máxima de preço de US$ 2,48 em janeiro, seguida por fortes quedas em fevereiro e março e uma recuperação intensa desde então, mesmo com os efeitos da guerra tarifária dos EUA.

