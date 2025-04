Fartcoin: conheça a 'criptomoeda de pum' que disparou 170% e ignora queda no mercado

Em meio à queda disseminada entre as criptomoedas na última semana, um ativo chamou a atenção dos investidores pela capacidade de nadar contra a maré e disparar: a Fartcoin. Como o nome sugere, a memecoin ficou conhecida no setor como a "criptomoeda de pum", e segue em alta.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado dos últimos 30 dias, o ativo acumula uma alta de 171%, no mesmo período em que o setor teve uma forte desvalorização. Apenas nos últimos sete dias, a alta é de 76,3%, contrariando o desempenho do resto do mercado.

A disparada da Fartcoin também posicionou o ativo entre as 100 criptomoedas mais valiosas do mercado. Atualmente, ele ocupa a posição número 89 e está cotado em US$ 0,9, com uma capitalização de pouco mais de US$ 900 milhões. E o ativo segue subindo nesta segunda-feira, 14.

Ainda não há um consenso no mercado sobre o que explicaria a disparada da criptomoeda. Entretanto, analistas apontam que a alta pode estar ligada exatamente ao tom de brincadeira em torno do ativo, algo comum entre as criptomoedas meme.

Matthew Nay, analista da Messari, disse ao Decrypt que "as pessoas sabem no que estão investindo. No caso da Fartcoin, não há um fundador por trás do projeto que pode te roubar. Não há um cronograma ou próximos passos do projeto. Você está apenas especulando em cima do sentimento do mercado".

Nesse sentido, a criptomoeda pode estar atraindo investidores que ainda buscam oportunidades de lucrar com ativos altamente especulativos e voláteis. Há, ainda, aqueles que genuinamente veem graça no meme por trás da criptomoeda e decidem investir.

A própria história do surgimento da Fartcoin também chamou a atenção no setor. Ela foi criada em outubro de 2024 por um agente de inteligência artificial. O ativo surgiu exatamente durante o início de um intenso ciclo de alta no setor e acabou saltando para US$ 2,48 em janeiro.

Nas semanas seguintes, a criptomoeda acabou devolvendo boa parte dos ganhos, despencando para uma mínima de US$ 0,2 no mês de março. Desde então, porém, o projeto voltou a atrair investidores e iniciou uma nova trajetória de valorização, mas menos intensa.

Nay comenta que "poucas pessoas abandonaram o mercado nos últimos dois a três meses, e todos os investidores se lembram de ter lucrado muito com as criptomoedas meme, em especial a Fartcoin e a sua valorização incrível". E esse desempenho passado pode estar atraindo investidores de volta.

