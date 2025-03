Trump diz que memecoin própria é a ‘maior de todas’ e faz preço disparar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impulsionou o preço de sua memecoin própria, a TRUMP, no último domingo, 23, depois de voltar a falar sobre a criptomoeda meme. Em uma publicação nas redes sociais, o político elogiou o projeto, que teve forte desvalorização nas últimas semanas.

"Eu amo a TRUMP, ela é tão legal!!! A maior de todas [as memecoins]", comentou o presidente dos Estados Unidos. Apesar do breve comentário, sem mais afirmações sobre o projeto, a publicação foi suficiente para fazer o preço do ativo dar um salto em poucas horas.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a criptomoeda meme chegou a registrar uma alta de mais de 12%, chegando a um preço de US$ 12,25. Em seguida, porém, o ativo registrou uma queda, devolvendo parte dos ganhos e enfrentando uma volatilidade intensa.

No momento, a memecoin registra alta de 8% no acumulado das últimas 24 horas, cotada em US$ 11,84. O valor, apesar de representar recuperação após semanas de queda, está distante das máximas registradas anteriormente, quando o ativo chegou a operar acima dos US$ 70.

Além disso, a alta da criptomoeda meme também foi menor que na última ocasião em que Trump falou sobre o projeto, em 22 de janeiro dese ano. Na época, a criptomoeda chegou a ter uma disparada mais expressiva e ultrapassou os US$ 40. Dessa vez, porém, o desempenho foi mais tímido.

Ao site Decrypt, Luis Buenaventura, líder de cripto da empresa GCash, afirmou que o desempenho da TRUMP nas últimas horas "é um sinal de que o mercado não está mais tão animado em relação ao token de Trump", com o projeto demonstrando pouco potencial para além de usos especulativos.

Em relação ao seu pico de preço, a memecoin ainda opera em um valor 84% menor, reforçando a perda de investidores e capital. O ativo chegou a figurar entre os 30 maiores do mercado após o lançamento, apoiado no forte entusiasmo de investidores em relação à presidência de Trump.

Nos meses seguintes, porém, o segmento de criptomoedas meme acabou passando por uma forte retração, desencadeada após o colapso de uma memecoin divulgada pelo presidente da Argentina, Javier Milei. Desde então, muitos desses ativos têm tido dificuldade para atrair investidores de volta.

