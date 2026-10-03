O hotel de Dolly Parton que transforma Nashville em um museu da música

Uma fachada com a entrada em formato de violão, de onde saem cordas douradas que sobem por vários andares até uma borboleta iluminada, marca o endereço do SongTeller Hotel na Commerce Street, no centro de Nashville. O empreendimento foi idealizado por Dolly Parton em parceria com a Herschend, empresa familiar de entretenimento que desenvolveu com ela o parque Dollywood. Os primeiros hóspedes chegaram em 14 de setembro, em regime de pré-abertura, e a inauguração oficial aconteceu na terça-feira, 29, com o Dolly's Life of Many Colors Museum, instalado no terceiro andar.

A abertura ocorre pouco mais de um mês depois da morte da cantora, em 25 de agosto, no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, em Nashville. Segundo seus representantes, Dolly enfrentou uma breve batalha contra um câncer cujo diagnóstico não havia sido divulgado. No dia da inauguração, a equipe da artista publicou nas redes sociais um vídeo gravado antes da morte, em que ela convida o público a conhecer o museu.

O projeto chegou a ter abertura prevista para a primavera americana de 2026, com divulgação programada a partir de outubro de 2025. Naquele período, Dolly cancelou entrevistas e adiou uma temporada de shows em Las Vegas por problemas de saúde. Sua última aparição pública foi em junho, na inauguração do Dolly's Tennessean Travel Stop, em Cornersville, a cerca de uma hora de Nashville, onde falou rapidamente e cortou a fita de abertura.

A cidade das canções

Hall com borboletas suspensas, retratos da artista e a inscrição "I Will Always Love You" no piso (Reprodução/Dolly Parton's Songteller Hotel)

O nome do hotel remete ao lado compositora da artista. Em 1964, na manhã seguinte à formatura no ensino médio, Dolly deixou a região das Great Smoky Mountains rumo a Nashville para tentar viver das músicas que escrevia desde criança. Ao anunciar o projeto, ela justificou a escolha do endereço dizendo que a Broadway havia se tornado um polo de turismo e que aquele parecia o momento certo para levar algo especial à cidade. Em material de divulgação, chamou o SongTeller de sua carta de amor a Nashville.

A composição aparece em vários pontos do prédio de 12 andares. No Listening Lobby, ao lado da entrada principal, uma grande mesa comunitária em formato de violão, com incrustações coloridas, fica disponível para quem quiser escrever, e o hotel reserva uma hora diária de escrita para os hóspedes. A cada hora cheia, gravações do repertório da cantora tocam no lobby, onde o piso de mármore rosa desenha um violão sob um lustre multicolorido.

Área de convivência do hotel, decorada com capas de discos e um retrato em preto e branco da cantora (Reprodução/Dolly Parton's Songteller Hotel)

Quartos, suítes e palcos

Quarto do SongTeller Hotel, com almofada em formato de violão assinada por Dolly; diárias a partir de US$ 339 (cerca de R$ 1,76 mil) (Reprodução/Dolly Parton's Songteller Hotel)

Os quartos padrão, chamados Signature Rooms, têm entre 34 e 51 metros quadrados, acomodam até quatro pessoas e custam a partir de US$ 339 por noite (cerca de R$ 1,76 mil). Retratos da artista, ingressos de shows ampliados como papel de parede e almofadas cor-de-rosa em formato de violão fazem parte da decoração. As suítes levam nomes ligados à música e à família de Dolly. As Acoustic Suites foram pensadas para músicos compor, com área de estar e violões. A Six Sisters Suite, referência a Dolly e às cinco irmãs, recebe até seis hóspedes em três camas queen, enquanto a SongTeller Suite, a maior do hotel, tem dois andares, cerca de 173 metros quadrados e um piano de cauda.

A programação musical se divide em dois espaços. O Parton's Live, no segundo andar, funciona como restaurante e casa de shows, com sessões de compositores, apresentações de novos artistas e nomes conhecidos. O Jolene's, menor e com vista para o rio Cumberland, oferece coquetéis, pratos pequenos e música ao vivo todas as noites.

O Parton's Live, no segundo andar, funciona como restaurante e casa de shows com sessões de compositores e novos artistas (Reprodução/Dolly Parton's Songteller Hotel)

Museu e legado

O museu ocupa cerca de 1,9 mil metros quadrados e reúne figurinos de sete décadas de carreira, uma área dedicada às conquistas da cantora e outra à Imagination Library, programa de distribuição de livros infantis inspirado no pai de Dolly, que nunca aprendeu a ler nem a escrever.

O SongTeller encerra uma trajetória de quatro décadas da artista no turismo e na hotelaria. Inaugurado em 1986 em Pigeon Forge, no Tennessee, o Dollywood cresceu até incluir um parque aquático, dois resorts e espetáculos com jantar, e recebe cerca de 4 milhões de visitantes por ano. Também em 29 de setembro, a Community Coffee lançou a Cup of Ambition, linha de cafés desenvolvida com a cantora, acompanhada de um comercial estrelado por ela e gravado antes de sua morte.