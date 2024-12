Ethereum pode saltar para US$ 5 mil com ETFs e interesse institucional, diz relatório

A empresa de análises CryptoQuant divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o ether tem potencial para valorizar mais e chegar a um preço de US$ 5 mil. Analistas apontam um fluxo crescente de investimentos institucionais e uma atividade renovada na Ethereum como as principais causas para essa possível alta.

A CryptoQuant pontua que um dos principais elementos por trás da alta recente do ether é o bom desempenho dos seus ETFs. Os fundos foram lançados nos Estados Unidos em julho deste ano, mas ganharam mais tração a partir de novembro, se intensificando em dezembro.

O relatório pontua que, apenas na última semana, os ETFs que investem na Ethereum receberam US$ 1,2 bilhão em novos aportes, um novo recorde desde a estreia dos fundos. O movimento indica que investidores, em especial os institucionais, começaram a ficar mais interessados no ativo.

Outro fator que deve beneficiar o ether é a forte retomada da atividade de usuários no blockchain, atualmente variando entre 6,5 milhões e 7,5 milhões de transações diárias contra 5 milhões em 2023, algo que fortalece tanto a posição da rede no mundo cripto.

"A alta atividade na Ethereum significa um uso maior da rede e uma demanda maior das suas capacidades, refletindo em um crescimento de adoção e de aplicações descentralizadas" comentou a empresa de análises.

No momento, o ether é cotado em cerca de US$ 3,9 mil, mas tem tido dificuldade para superar a barreira dos US$ 4 mil. Na visão da CryptoQuant, o ativo "vai caminhar para os US$ 5 mil caso as atuais dinâmicas de oferta e demanda continuem", destacando uma "demanda renovada de investidores".

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Apesar dos ETFs estarem agora beneficiando a criptomoeda, o desempenho não refletiu as expectativas iniciais de investidores, que esperavam que o ether batesse uma nova máxima histórica de preço pouco depois do lançamento dos fundos.

O motivo foi o desempenho do próprio bitcoin, que ganhou ETFs em janeiro e, logo em março, firmou um novo preço recorde. Até o momento, porém, a criptomoeda da Ethereum não conseguiu replicar esse comportamento, mas tem agora sinais positivos para o futuro.