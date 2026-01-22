Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Esses são os 10 estados mais violentos do Brasil

Ceará é o estado com maior taxa a cada 100 mil habitantes. Na listagem, São Paulo obteve a menor pontuação

Levantamento incluí feminicídio, homicídio, latrocínio e lesão corporal (Paralaxis/Getty Images)

Levantamento incluí feminicídio, homicídio, latrocínio e lesão corporal (Paralaxis/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h10.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou os dados sobre violência no Brasil em 2025 e mostrou quais foram os estados mais violentos no último ano. 

A listagem considera a taxa de vítimas de violência por 100 mil habitantes em cada estado. Ceará lidera o ranking, seguido por Pernambuco e Alagoas. 

Em 2025, o Brasil registrou 34.086 vítimas por mortes violentas intencionais em todas as unidades federativas do país. 

Mortes violentas são os casos de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte.

O número representa uma média de 93 vítimas por dia. No comparativo com 2024, a variação no número de vítimas representa uma redução de 11,17%.

Quais são os dez estados mais violentos do Brasil?

Os estados da Região Nordeste ocupam as quatro primeiras posições do ranking de estados mais violentos do país. 

Abaixo, na listagem completa, é possível notar que a taxa do Ceará (32,60) é cinco vezes maior do que a de São Paulo — que ocupa a última colocação com 5,44.

  1. Ceará - 32,60
  2. Pernambuco - 31,61
  3. Alagoas - 29,37
  4. Maranhão - 27,64
  5. Bahia - 26,23
  6. Rondônia - 25,40
  7. Amapá - 25,29
  8. Rio Grande do Norte - 24,69
  9. Pará - 20,89
  10. Paraíba - 20,87

Janeiro foi o mês com mais vítimas em 2025

Os maiores índices de mortes violenta no país foram registrados no início do ano, com recorde em janeiro (3.314).

Por outro lado, o mês menos violento em 2025 foi dezembro, com 2.578 vítimas. 

Confira abaixo os índices de cada mês. 
  • Janeiro - 3.314
  • Fevereiro - 2.816
  • Março - 3.095
  • Abril - 2.745
  • Maio - 2.901
  • Junho - 2.714
  • Julho - 2.741
  • Agosto - 2.891
  • Setembro - 2.821
  • Outubro - 2.781
  • Novembro - 2.688
  • Dezembro - 2.578

Perfil das vítimas no Brasil 

Do total, 30 mil vítimas são homens e 3.692 são mulheres. O levantamento mostra que 394 vítimas não tiveram gênero definido. 

O levantamento considera cidadãos que foram vítimas dos seguintes crimes e agressões:
  • Feminicídio;
  • Homicídio doloso;
  • Latrocínio;
  • Lesão corporal seguida de morte.

Confira ranking completo com todos os estados

A lista completa mostra a taxa de todos os estados e do Distrito Federal, que ocupa a 25ª posição.

  • Ceará - 32,60
  • Pernambuco - 31,61
  • Alagoas - 29,37
  • Maranhão - 27,64
  • Bahia - 26,23
  • Rondônia - 25,40
  • Amapá - 25,29
  • Rio Grande do Norte - 24,69
  • Pará - 20,89
  • Paraíba - 20,87
  • Rio de Janeiro - 20,79
  • Acre - 20,24
  • Espírito Santo - 20,21
  • Mato Grosso - 19,21
  • Roraima - 18,82
  • Tocantins - 17,83
  • Amazonas - 17,56
  • Piauí - 16,07
  • Sergipe - 13,70
  • Minas Gerais - 12,45
  • Mato Grosso do Sul - 12,07
  • Paraná - 11,29
  • Goiás - 11,27
  • Rio Grande do Sul - 10,59
  • Distrito Federal - 8,88
  • Santa Catarina - 6,38
  • São Paulo - 5,44
Acompanhe tudo sobre:Segurança públicaViolência urbana

Mais de Brasil

Lula perde para Flávio e Tarcísio no 2º turno, diz Futura

Conselho Federal autoriza que enfermeiros prescrevam antibióticos

Anvisa manda recolher lote do chocolate Laka e suspende glitter culinário

Tarcísio libera entrada de municípios no financiamento do Casa Paulista

Mais na Exame

Brasil

Lula perde para Flávio e Tarcísio no 2º turno, diz Futura

Carreira

A ferramenta que está transformando produtividade em escala nas empresas

Pop

'Eu tenho a força': veja trailer de 'Mestres do Universo', de He-Man

Inteligência Artificial

Elon Musk vai a Davos pela 1ª vez e diz que robôs vão superar humanos em número