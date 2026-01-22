O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou os dados sobre violência no Brasil em 2025 e mostrou quais foram os estados mais violentos no último ano.

A listagem considera a taxa de vítimas de violência por 100 mil habitantes em cada estado. Ceará lidera o ranking, seguido por Pernambuco e Alagoas.

Em 2025, o Brasil registrou 34.086 vítimas por mortes violentas intencionais em todas as unidades federativas do país.

Mortes violentas são os casos de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte.

O número representa uma média de 93 vítimas por dia. No comparativo com 2024, a variação no número de vítimas representa uma redução de 11,17%.

Quais são os dez estados mais violentos do Brasil?

Os estados da Região Nordeste ocupam as quatro primeiras posições do ranking de estados mais violentos do país.

Abaixo, na listagem completa, é possível notar que a taxa do Ceará (32,60) é cinco vezes maior do que a de São Paulo — que ocupa a última colocação com 5,44.

Ceará - 32,60 Pernambuco - 31,61 Alagoas - 29,37 Maranhão - 27,64 Bahia - 26,23 Rondônia - 25,40 Amapá - 25,29 Rio Grande do Norte - 24,69 Pará - 20,89 Paraíba - 20,87

Janeiro foi o mês com mais vítimas em 2025

Os maiores índices de mortes violenta no país foram registrados no início do ano, com recorde em janeiro (3.314).

Por outro lado, o mês menos violento em 2025 foi dezembro, com 2.578 vítimas.

Confira abaixo os índices de cada mês.

Janeiro - 3.314

3.314 Fevereiro - 2.816

Março - 3.095

3.095 Abril - 2.745

Maio - 2.901

2.901 Junho - 2.714

Julho - 2.741

2.741 Agosto - 2.891

Setembro - 2.821

2.821 Outubro - 2.781

Novembro - 2.688

2.688 Dezembro - 2.578

Perfil das vítimas no Brasil

Do total, 30 mil vítimas são homens e 3.692 são mulheres. O levantamento mostra que 394 vítimas não tiveram gênero definido.

O levantamento considera cidadãos que foram vítimas dos seguintes crimes e agressões:

Feminicídio;

Homicídio doloso;

Latrocínio;

Lesão corporal seguida de morte.

Confira ranking completo com todos os estados

A lista completa mostra a taxa de todos os estados e do Distrito Federal, que ocupa a 25ª posição.