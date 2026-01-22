Levantamento incluí feminicídio, homicídio, latrocínio e lesão corporal (Paralaxis/Getty Images)
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h10.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou os dados sobre violência no Brasil em 2025 e mostrou quais foram os estados mais violentos no último ano.
A listagem considera a taxa de vítimas de violência por 100 mil habitantes em cada estado. Ceará lidera o ranking, seguido por Pernambuco e Alagoas.
Em 2025, o Brasil registrou 34.086 vítimas por mortes violentas intencionais em todas as unidades federativas do país.
Mortes violentas são os casos de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte.
O número representa uma média de 93 vítimas por dia. No comparativo com 2024, a variação no número de vítimas representa uma redução de 11,17%.
Os estados da Região Nordeste ocupam as quatro primeiras posições do ranking de estados mais violentos do país.
Abaixo, na listagem completa, é possível notar que a taxa do Ceará (32,60) é cinco vezes maior do que a de São Paulo — que ocupa a última colocação com 5,44.
Os maiores índices de mortes violenta no país foram registrados no início do ano, com recorde em janeiro (3.314).
Por outro lado, o mês menos violento em 2025 foi dezembro, com 2.578 vítimas.Confira abaixo os índices de cada mês.
Do total, 30 mil vítimas são homens e 3.692 são mulheres. O levantamento mostra que 394 vítimas não tiveram gênero definido.O levantamento considera cidadãos que foram vítimas dos seguintes crimes e agressões:
A lista completa mostra a taxa de todos os estados e do Distrito Federal, que ocupa a 25ª posição.