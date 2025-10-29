Future of Money

ETF de Solana supera 850 fundos e tem melhor estreia nos EUA em 2025

Lançado pela gestora Bitwise, fundo negociado em bolsa para investimento na criptomoeda teve o melhor desempenho do ano em 1º dia de negociação

ETFs: Solana teve melhor estreia do ano nos EUA (Getty/Getty Images)

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12h06.

O ETF de Solana lançado pela gestora Bitwise na última terça-feira, 28, terminou o dia quebrando um novo recorde no mercado dos Estados Unidos. O fundo da criptomoeda conquistou a melhor estreia do ano entre todos os ETFs lançados no país, superando outros 850 lançamentos.

A informação foi divulgada por Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, em uma publicação no X, antigo Twitter. Os dados apresentados por Balchunas indicam que o ETF de Solana registrou um volume de negociação de US$ 56 milhões no seu primeiro dia de disponibilidade.

Balchunas destacou ainda que o ETF de Solana estreou com cerca de US$ 220 milhões em ativos sob gestão. O número refletiu uma estratégia no mercado conhecida como "seeding", em que o fundo já recebe investimentos e ativos antes mesmo de iniciar a negociação para o público.

Além do ETF de Solana, o mercado dos Estados Unidos também ganhou os primeiros ETFs de litecoin e de hedera (HBAR). Porém, os fundos das duas criptomoedas tiveram uma performance mais tímida, registrando volumes negociados de US$ 8 milhões e US$ 1 milhão, respectivamente.

A expectativa já era que os dois fundos teriam um desempenho pior, já que as duas criptomoedas não estão entre as 15 mais valiosas do mercado e acabam sendo menos atraentes para investidores. Já o bom desempenho do ETF de Solana surpreendeu parte do mercado.

Na avaliação de Balchunas, o desempenho do ETF de litecoin ficou "abaixo do esperado", mas foi "relativamente normal para um lançamento de ETF. Um volume de US$ 1 milhão é muito bom e provavelmente o coloca no top 5% dos lançamentos neste ano".

O próprio lançamento dos três novos ETFs surpreendeu o mercado, já que a SEC, responsável por analisar os pedidos de lançamento dos novos fundos, está entre as instituições afetadas pela longa paralisação do governo dos Estados Unidos.

Entretanto, a paralisação não parece ter suspendido totalmente a análise de pedidos de ETFs pelo regulador. Anteriormente, a SEC já havia alterado as regras em torno da análise de pedidos de ETFs, o que viabiliza a aprovação das dezenas de pedidos específicos para fundos de investimento em criptomoedas.

