ETFs de Solana, Litecoin e Hedera ganham data de estreia nos EUA

O mercado dos Estados Unidos deve ganhar a partir da próxima terça-feira, 28, três novos ETFs inéditos de criptomoedas. As gestoras Bitwise e Canary vão lançar fundos negociados em bolsa para investimento na Solana, litecoin e na Hedera (HBAR). E a gestora Grayscale também lançará um produto semelhante ainda nesta semana.

A informação foi confirmada pelo analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas, que destacou tanto a submissão da documentação necessária junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) quanto os comunicados de aviso ao mercado emitidos pelas bolsas onde os fundos serão negociados.

A tendência é que a Bitwise lance o seu ETF de Solana e que a Canary lance seus ETFs de litecoin e Hedera ao longo do horário de negociação da próxima terça-feira. Já a Grayscale vai realizar a conversão do seu fundo de Solana, atualmente fora das bolsas de valores.

A expectativa é que a conversão seja concluída no dia seguinte, na próxima quarta-feir,a 29. Balchunas comentou que o único jeito de impedir o lançamento dos novos ETFs de criptomoedas seria "alguma intervenção de último minuto pela SEC", o que não parece provável no momento.

O lançamento pegou o mercado de surpresa, já que a SEC está entre as instituições afetadas pela longa paralisação do governo dos Estados Unidos. Entretanto, a paralisação não parece ter suspendido totalmente a análise de pedidos de ETFs pelo regulador.

Anteriormente, o regulador já havia alterado as regras em torno da análise de pedidos de ETFs, o que viabiliza a aprovação das dezenas de pedidos específicos para fundos de investimento em criptomoedas. Os quatro fundos que devem estrear nessa semana são os primeiros do grupo.

Os fundos serão os primeiros negociados em bolsas dos Estados Unidos para investimento em Hedera e litecoin. No caso da Solana, especialistas apontam que a criptomoeda tecnicamente já contava com um produto semelhante a um ETF, lançado em julho deste ano.

O fundo, das gestoras Rex-Osprey, não seguiu o caminho tradicional de análise de ETFs pela SEC, mas conta com uma estrutura de funcionamento semelhante. Agora, a criptomoeda também passará a contar com um produto "tradicional" no segmento de ETFs.

