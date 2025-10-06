Paralisação do governo dos EUA congela lançamento de novos ETFs de criptomoedas

A paralisação do governo dos Estados Unidos, conhecida como "shutdown", resulta em uma série de consequências inesperadas para o mercado. E uma delas atingiu diretamente o mundo das criptomoedas: diversos ETFs para o setor que estavam prestes a ser aprovados estão agora com uma tramitação congelada, sem sinal de liberação no curto prazo.

A informação foi divulgada pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) em comunicado. De acordo com o regulador, não será realizada nenhuma avaliação ou aprovação de pedidos de lançamento de ETFs e outros produtos devido à paralisação.

O regulador também disse que não oferecerá nenhum "suporte não emergencial" para os solicitantes. Com isso, a tendência é que os ETFs de criptomoedas apenas sejam aprovados com o fim da paralisação do governo americano, ainda sem um horizonte próximo.

No momento, a SEC está analisando mais de 90 pedidos para o lançamento de fundos de investimento em diferentes moedas digitais, desde ETFs para ativos específicos até cestas de ativos, assim como estratégias específicas de investimento em determinados segmentos.

Recentemente, o regulador mudou as exigências para os pedidos de ETFs, o que foi lido pelo mercado como um sinal de que as solicitações envolvendo fundos de criptomoedas seriam aprovadas em poucos dias. Porém, logo em seguida, a paralisação do governo começou.

Na semana passada, dias antes da paralisação, o analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas disse que "a temporada de aprovação de ETFs de criptomoedas oficialmente chegou". Agora, porém, ela foi adiada no curto prazo, retardando os lançamentos e o impacto positivo no mercado.

A Bloomberg atualizou as projeções para a aprovação dos fundos, indicando que os ETFs de Solana, XRP e litecoin têm 100% de chance de liberação. As criptomoedas dogecoin, cardano, polkadot, hedera e avalanche também deverão ganhar fundos de investimento.

Na época, Balchunas destacou que "a última vez em que eles implementaram padrões mais genéricos de listagem de ETFs, os lançamentos triplicaram. Há uma boa chance de ter mais de 100 ETFs de criptomoedas aprovados e lançados nos próximos 12 meses".

