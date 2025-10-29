Projeto ligado a Donald Trump anuncia distribuição gratuita de criptomoedas

O World Liberty Financial, projeto famoso por contar com o apoio do presidente Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 29, que vai realizar uma distribuição gratuita de unidades da sua criptomoeda, a WLFI. Ao todo, 8,4 milhões de ativos serão distribuídos.

A operação é conhecido no mercado cripto como airdrop. Na prática, os airdrops funcionam em uma lógica de recompensa, enviando ativos para usuários que realizaram determinadas atividades exigidas pelo projeto para o recebimento dos ativos, incentivando a atividade do público.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

No caso do World Liberty Financial, foi anunciado que o foco da distribuição estará nos primeiros usuários que adotaram a USD1, uma stablecoin pareada ao dólar lançado pelo próprio projeto neste ano. O airdrop irá recompensar os usuários que ajudaram no crescimento do ativo.

Em um comunicado, o projeto destacou que o grupo de usuários escolhido foram responsáveis por um crescimento de US$ 500 milhões no valor de mercado da USD1 apenas nos últimos dois meses, englobando atividades de compra e venda do ativo e uso em operações.

A distribuição das criptomoedas ocorrerá por meio das corretoras Gate, KuCoin, LBank, HTX, Flipster e MEXC. O World Liberty Financial pontuou ainda que a distribuição gratuita de unidades do ativo é "apenas o começo", prometendo outras recompensas no futuro.

"O programa de pontos em WLFI continuará se expandindo junto com novas iniciativas da USD1, com mais locais e maneiras de ganhar pontos, novos pares de negociação e maneiras de usar a USD1, próximas integrações DeFi e oportunidades de recompensa mais amplas para impulsionar o uso e a adoção", afirma.

O projeto explicou ainda que "as recompensas em WLFI são oferecidas por determinadas exchanges aos seus usuários sob termos e condições específicos, que podem variar de acordo com a exchange e ser modificados ou descontinuados a qualquer momento".

"Essas exchanges determinam se e como alocarão pontos e recompensas aos seus usuários a seu critério. Os usuários participam por sua conta e risco e devem revisar quaisquer divulgações, requisitos de elegibilidade ou termos e condições fornecidos pela exchange", destacou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok