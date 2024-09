BTG Pactual e Hashdex revelam data de estreia de ETF de Solana na bolsa

A gestora Hashdex e o BTG Pactual vão lançar na próxima sexta-feira, 6, o mais novo ETF de Solana da Bolsa de Valores. O fundo foi aprovado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM) em 20 de agosto e é o segundo do tipo tanto no mercado brasileiro quanto americano como um todo, incluindo as bolsas dos Estados Unidos.

Com o ticker SOLH11, o fundo contará com um programa de staking do ativo, em que as criptomoedas adquiridas a partir dos aportes dos investidores são "bloqueadas" no blockchain do projeto, resultando em um valor mensal adicional que ajuda a reduzir os custos e taxas de administração do fundo.

Em comunicado, a Hashdex afirma que o ETF acompanhará o índice Nasdaq Solana Reference Rate, dos Estados Unidos. O fundo foi desenvolvido em parceria com o BTG Pactual, que também vai atuar como administrador do fundo e formador de mercado. A Hashdex também possui ETFs de bitcoin e ether, mais antigos no mercado brasileiro.

Segundo a gestora, os fundos buscam "atender investidores sofisticados que desejam construir seus próprios portfólios de criptoativos por meio de produtos regulados e negociados na B3. A taxa de administração efetiva deste novo fundo será de 0,7% ao ano, porém contará com uma redução para 0,1% até o final de setembro".

Para André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, "ter um banco como o BTG Pactual atuando como formador de mercado para o SOLH11 é um grande diferencial para o produto, pois facilita o acesso de investidores institucionais ao mercado de criptoativos. Estamos comprometidos em oferecer a infraestrutura necessária para que esses investidores possam participar de maneira eficiente e segura desse mercado em crescimento".

ETFs de cripto no Brasil

Samir Kerbage, CIO da Hashdex, afirmou que o lançamento do ETF dá aos investidores "uma nova forma de acessar o mercado de Solana através de um veículo regulado e listado na B3. O uso do staking com o objetivo de reduzir custos e potencializar retornos reflete nosso compromisso contínuo com a inovação e a criação de valor para nossos investidores".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

O primeiro ETF de Solana do Brasil foi lançado em 28 de agosto e criado pela gestora QR Asset. Com as aprovações dos dois fundos, a CVM passou à frente de reguladores de diversos países, incluindo a sua equivalente nos EUA, a SEC, que recebeu pedidos de lançamento de fundos da criptomoeda mas, no momento, tende a rejeitá-los, segundo especialistas.

Com os lançamentos, o Brasil reforça a sua posição como um dos mais diversos e pioneiros mercados de ETFs de criptomoedas do mundo. O país conta com fundos de investimento em ether e bitcoin desde 2021 e possui, ainda, fundos multiativos, investindo em mais de uma criptomoeda.

1 /10 (Bitcoin: a maior criptomoeda, com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado)

2 /10 (Ethereum: a segunda maior criptomoeda possui quase US$ 300 bilhões em valor de mercado)

3 /10 (USDT: a stablecoin lastreada em dólar é a 3ª criptomoeda mais valiosa, com US$118 bilhões em valor de mercado)

4 /10 (BNB: a 4ª criptomoeda mais valiosa tem sua origem ligada à corretora Binance e possui US$ 76 bilhões em valor de mercado)

5 /10 ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (Solana: a 5ª maior criptomoeda cresceu rapidamente e possui US$ 60 bilhões em valor de mercado)

6 /10 (USDC: também uma stablecoin lastreada em dólar, é a 6ª maior do mundo com quase US$ 35 bilhões)

7 /10 (XRP: é a 7ª maior em valor do mercado com quase US$ 32 bilhões)

8 /10 O cão shiba inu do dogecoin: moeda valorizou 6.000% neste ano em disputa acirrada de adoradores fiéis (Dogecoin: inspirada no meme do cachorro Doge, é a 8ª maior criptomoeda do mundo com quase US$15 bilhões)

9 /10 (TRON: a criptomoeda é a 9ª maior do mundo com US$ 13,9 bilhões em valor de mercado)

10/10 (TonCoin: ligada ao Telegram, a criptomoeda cresceu rapidamente e é a 10ª maior do mundo com US$ 13,7 bilhões)