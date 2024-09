Setembro iniciou negativo para cripto: mês deve continuar assim?

O bitcoin e as principais criptomoedas do mercado iniciaram o mês de setembro negociados no vermelho. Apesar disso, as expectativas entre especialistas e investidores é que ainda este mês haverá um corte na taxa de juros dos Estados Unidos, que costuma ser positivo para ativos de risco como as criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 57.143, com alta de 1,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda ainda acumula queda de 4,1%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Setembro iniciou como um mês negativo para o mercado. Começamos em um cenário de queda para o bitcoin e um dos principais motivos para isso pode ser relacionado às preocupações macroeconômicas nos Estados Unidos. Temos um cenário em que os investidores estão um pouco relutantes em aumentar suas posições em ativos de risco porque por um lado você tem um cenário de flexibilização monetária em que o mercado já está precificando um corte na taxa de juros por parte do banco central norte-americano. Por outro lado temos preocupações com uma possível recessão”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, no Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok