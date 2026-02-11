Mynt, do BTG, disponibiliza ouro tokenizado para investidores brasileiros

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, passou a oferecer aos seus clientes a stablecoin Pax Gold, ampliando as opções de exposição ao ouro em um momento marcado por volatilidade e incerteza no mercado de criptomoedas. A novidade permite que investidores tenham acesso ao metal precioso de forma digital, com liquidez imediata e sem a burocracia tradicional associada à compra e custódia do ouro físico.

Cada unidade de PAXG equivale a uma onça troy de ouro, cerca de 31 gramas, totalmente lastreada em barras físicas armazenadas em cofres da Brink’s, em Londres. O metal segue o padrão London Good Delivery, com pureza superior a 99,5%.

Invista em ouro de verdade pela Mynt, plataforma do BTG Pactual. Com PAXG, você protege seu patrimônio com liquidez 24/7 e compra fracionada direto no app. Comece a partir de R$ 10.

A emissão é feita pela Paxos Trust Company, regulada pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS), e conta com auditorias mensais da KPMG. Além disso, o ouro é segregado do balanço da emissora, garantindo que o investidor detenha o direito real sobre o ativo.

Ouro como proteção e diversificação

A disponibilização de PAXG chega em um contexto no qual muitos investidores buscam proteção e diversificação. Com o mercado cripto enfrentando quedas e episódios de alta volatilidade, o ouro volta a ganhar espaço como instrumento de preservação de valor, atingindo máximas históricas em 2026.

Ao levar esse ativo para o ambiente digital, a Mynt une a segurança histórica do metal precioso com a agilidade de uma plataforma acessível pelo aplicativo, com negociação 24 horas por dia, sete dias por semana.

Vantagens da PAXG sobre outros investimentos em ouro

Para o investidor tradicional, o PAXG representa uma forma prática de ter ouro sem lidar com transporte, armazenamento ou taxas de custódia típicas de fundos e estruturas físicas.

Além disso, o investimento direto em PAXG não possui taxas de administração e perfomance, como os ETFs de ouro negociados em bolsa.Outro diferencial é a possibilidade de compra fracionada, permitindo investir em ouro com valores mais baixos, sem a necessidade de adquirir uma barra inteira.

Para quem já atua no mercado de ativos digitais, o Pax Gold entra como um Real World Asset (RWA) voltado à diversificação. O ouro tokenizado funciona como um hedge em períodos de estresse, ajudando a reduzir a exposição exclusiva a criptoativos mais voláteis. Em vez de sair completamente do ecossistema, o investidor pode manter capital alocado em um ativo lastreado, com liquidez instantânea e transparência sobre reservas e auditorias.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok