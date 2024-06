Solana cresce no Brasil e anuncia que vai investir mais de R$ 5 milhões no país

A Solana, uma das principais plataformas de blockchain do mundo, tem visto seu projeto crescer no Brasil em boa parte pelo aumento do interesse do mercado cripto global no ecossistema do token SOL.

Diante disso, a Solana anunciou um investimento significativo de mais de R$ 5 milhões para apoiar criadores de conteúdo e educadores no Brasil. Este movimento faz parte de uma iniciativa maior para promover a inclusão digital e a educação financeira através da tecnologia blockchain no país.

Os interessados em participar desta iniciativa podem se inscrever no DEFIHACK, um evento organizado pela Solana Superteam Brasil em parceria com o DeFiverso. O hackathon já teve início com uma semana de treinamento, que inclui workshops, palestras e sessões de mentoria. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a blockchain Solana e desenvolver teses e artigos em áreas como DeFi, NFTs, infraestrutura, GameFi e DAOs.

R$ 5 milhões

A Solana destinará parte dos R$ 5 milhões para premiar os melhores artigos ou threads criados durante o DEFIHACK. Além dos prêmios, há oportunidades de contrato com a Solana para os destaques do evento. Os interessados devem se inscrever diretamente com os organizadores para obter mais detalhes sobre o prazo de participação.

Este novo investimento de R$ 5 milhões é uma extensão do compromisso da Solana com o mercado brasileiro, que já recebeu R$ 50 milhões no início do ano para diversas iniciativas. Esses fundos têm sido utilizados para fomentar o desenvolvimento de projetos locais e criar uma infraestrutura robusta para a adoção da tecnologia blockchain.

A Solana Superteam Brasil desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão digital e educação financeira. Através de uma série de workshops, palestras e sessões de mentoria, a equipe educa os participantes sobre as aplicações da tecnologia blockchain.

Além disso, a plataforma Superteam Earn conecta talentos do mundo todo com projetos no ecossistema Solana, oferecendo oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional.

Estas ações não só capacitam milhares de pessoas a criar conteúdo na plataforma Solana, mas também preparam profissionais para o mercado emergente de Web3. A transição de desenvolvedores para empregos na área de blockchain é facilitada por essas iniciativas, que visam preparar os brasileiros para um futuro digital mais inclusivo e financeiramente educado.

