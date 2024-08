Primeiro ETF de Solana do Brasil ganha data de estreia na B3; confira

A gestora QR Asset divulgou nesta terça-feira, 20, o cronograma de lançamento do seu ETF de Solana. O fundo negociado em bolsa será o primeiro do ativo tanto no mercado do Brasil quanto na América, após ser aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em agosto deste ano.

Pelo cronograma, o ETF deverá ter a abertura da sua oferta pública na próxima quarta-feira, 21, com encerramento previsto para a próxima sexta-feira, 23. A empresa Guide Investimentos será a responsável por coordenar a oferta, com a listagem ocorrendo na B3 no dia 28 de novembro, sob o ticker QSOL11.

O valor inicial da cota do ETF de Solana será de R$ 10. Segundo a gestora, "o QSOL11 será administrado pela Vortx e utilizará como referência o CME CF Solana Dollar Reference Rate, índice desenvolvido pela CF Benchmarks, com apoio da Chicago Mercantile Exchange (CME)".

"Este indicador oferece uma medida do valor do Solana em dólar, baseada em dados de transações das principais exchanges reguladas de criptomoedas do mundo", destaca ainda a gestora.

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset Management, destaca que a proximidade entre os reguladores e o mercado cripto foi importante para a aprovação e a evolução do mercado: "O QSOL11 não é apenas um passo importante para a QR Asset, mas também um sinal claro de que o Brasil está se posicionando como um líder no mercado de criptoativos".

"Como player do mercado, é reconfortante ter os reguladores brasileiros tão atentos e abertos à evolução do

ecossistema cripto em ambiente regulado. Com o crescente interesse em criptoativos o novo ETF representa mais uma opção regulada para investidores institucionais e de varejo diversificarem seus portfólios, e também escolherem a composição ideal de seus investimentos no setor", defende.

A aprovação pela CVM também ocorre em meio às altas expectativas no mercado com relação a uma possível aprovação de pedidos de lançamento de ETFs de Solana nos Estados Unidos. A SEC aprovou neste ano o lançamento de ETFs de bitcoin em janeiro e de ether em junho, mas com autorização para o lançamento desse segundo grupo de fundos apenas em julho.

Pouco depois da primeira aprovação dos ETFs de ether, a gestora VanEck entrou com um pedido junto à SEC para lançar um fundo de investimento em Solana. Outra gestora, a Franklin Templeton, também afirmou que está interessada em lançar um ETF do tipo. Entretanto, a aprovação desses ETFs nos Estados Unidos não é certa.