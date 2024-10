Empresa investe no bitcoin e valoriza quase 4 vezes mais que a criptomoeda em 2024

O bitcoin acumula uma valorização de 70% em 2024, mas as ações de uma empresa valorizaram quase quatro vezes mais no mesmo período: a MicroStrategy acumula uma alta de mais de 250% no ano. Entretanto, o motivo por trás da disparada dos papéis da companhia é exatamente o bom desempenho da criptomoeda.

A MicroStrategy ficou conhecida no mercado após adotar, em 2020, uma estratégia pioneira de comprar unidades de bitcoin e usá-las como uma reserva de valor no seu caixa. Desde então, a companhia adquiriu mais de 252 mil unidades da criptomoeda, que hoje valem mais de US$ 39 bilhões.

O custo de aquisição dos ativos, porém, não passa dos US$ 10 bilhões, representando um lucro significativo da companhia com a operação. Mesmo com esse potencial ganho, a empresa afirma que não tem intenção de vender suas criptomoedas tão cedo e que, na verdade, vai continuar com as compras.

A empresa de software chegou a ser criticada na época pelas compras de bitcoin, com os contrários à ideia destacando a alta volatilidade do ativo e uma falta de comprovação do seu potencial como reserva de valor. Mas, desde então, a criptomoeda segue acumulando alta, beneficiando a MicroStrategy.



O futuro da economia digital já está acontecendo. Assine gratuitamente a newsletter do Future of Money para não perder nenhuma novidade!

Em 2023, quando o ativo retomou um ciclo de valorização, as ações da companhia dispararam 353%. E, neste ano, os papéis mantiveram a trajetória de alta e deverão encerrar 2024 com uma nova valorização na casa dos três dígitos. Para analistas, a alta ocorre exatamente devido a estratégia que antes era criticada.

Gestoras apontam que as ações da MicroStrategy passaram a ser vistas como uma opção de exposição indireta ao bitcoin, o que favorece os papéis em períodos de valorização da criptomoeda como o atual. Para muitos, as ações se transformaram em uma opção mais tradicional de investimento na moeda digital.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A estratégia da empresa também faz com que ela valoriza mais que companhias que estão mais inseridas no mercado cripto, como a corretora de criptomoedas Coinbase e a gestora Galaxy Digital. Atualmente, as ações da companhia estão no maior valor em mais de 25 anos.

"Banco de bitcoin"

Recentemente, a MicroStrategy também anunciou pretende se tornar um "banco de bitcoin", em um movimento que foi bem-recebido pelo mercado. A estratégia, na prática, transformaria a MicroStrategy em uma empresa de mercado financeiro, oferecendo produtos ligados ao ativo.

A empresa quer ser capaz de criar instrumentos de mercado de capital ligados ao bitcoin para oferecê-los a investidores, conectando a criptomoeda a área como ações, renda fixa e notas conversíveis, oferecendo exposição ao ativo.