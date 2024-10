Ações da MicroStrategy disparam após empresa revelar plano para ser "banco de bitcoin"

A MicroStrategy já é conhecida no mercado por ser a maior detentora institucional de bitcoin, com quase US$ 16 bilhões (R$ 89 bilhões, na cotação atual) em unidades do ativo. Entretanto, na semana passada a empresa resolveu dar um passo além e, agora, prometer se tornar um "banco de bitcoin", em um movimento que foi bem-recebido pelo mercado.

Os planos da companhia foram revelados pelo seu fundador e atual presidente do conselho administrativo, Michael Saylor, durante uma entrevista com a gestora Bernstein. Ele explicou que o foco da empresa de software é mudar "a forma como o capital é visto e transferido globalmente".

"Nós vemos o bitcoin como uma rede monetária de alta tecnologia, como um Google para o dinheiro ou um Facebook para o dinheiro", comentou Saylor. E, nesse sentido, a empresa quer ser capaz de criar instrumentos de mercado de capital ligados à criptomoeda para oferecê-los a investidores.

A estratégia, na prática, transformaria a MicroStrategy em uma empresa de mercado financeiro, algo que deverá se tornar o "negócio principal" da companhia nos próximos anos, conectando a criptomoeda a área como ações, renda fixa e notas conversíveis, oferecendo exposição ao ativo.



Para isso, Saylor e a empresa pretendem manter a estratégia de adquirir periodicamente unidades de bitcoin, inclusive com a emissão de títulos de dívida ou de ações para obter o capital necessário para essas operações, um movimento que já se tornou comum.

Reação do mercado

O anúncio da MicroStrategy ocorreu ao mesmo tempo em que o Bernstein divulgou uma recomendação de compra de ações da companhia, definindo um preço-alvo de US$ 290 por ação, um valor 39% maior que os US$ 209 que os papéis tinham quando a recomendação foi divulgada.

A novidade e o relatório do Bernstein tiveram um impacto positivo no mercado. Nesta segunda-feira, 14, as ações da MicroStrategy devolveram parte dos ganhos, caindo 5%, mas, no acumulado dos últimos cinco dias, os papéis tiveram uma alta expressiva, disparando 11,38%.

Agora, o mercado vai esperar para ver até que ponto a estratégia anunciada irá se concretizar. No momento, o bitcoin é usado pela empresa principalmente como um ativo de reserva de valor, sendo reportado nos balanços trimestrais da companhia como parte da sua reserva de caixa.