Empresa com apoio da família Trump quer criar reserva da criptomoeda Tron

O mercado de criptomoedas pode ganhar, em breve, uma "Strategy de Tron". De acordo com o jornal Financial Times, o bilionário Justin Sun pretende criar uma empresa dedicada a desenvolver uma estratégia de reserva de valor com o ativo digital, contando com o apoio da família do presidente Donald Trump.

A empresa deve ser criada a partir da aquisição da SRM Entretainment, que já é negociada na bolsa de Nasdaq. Com isso, a companhia atual será substituída pela Tron, Inc. o processo foi organizado pela Dominari Securities, banco ligado a Donald Trump Jr. e Eric Trump, filho do presidente.

Eric Trump também deve fazer parte da liderança da nova empresa, segundo o jornal. A ideia é que a companhia crie uma estratégia de aquisição da criptomoeda Tron com foco no uso do ativo como uma reserva corporativa. O princípio é semelhante ao do uso do bitcoin pela Strategy e outras empresas.

O investimento inicial no ativo será de US$ 210 milhões. O blockchain Tron foi idealizado e lançado pelo próprio Justin Sun, que hoje é um dos maiores e mais famosos bilionários do mundo cripto. A rede conta com uma criptomoeda de mesmo nome, que receberá os investimentos.

Influência de Justin Sun

Sun fundou a Fundação Tron, que é responsável por determinar atualizações da rede, mas deixou a organização em 2021. Desde então, ele adquiriu ou fundou diversas empresas no setor, incluindo a Rainberry, a Poloniex e a corretora HTX, antiga Huobi.

Nos últimos meses, o bilionário se aproximou da família Trump por meio de investimentos nas iniciativas da família envolvendo o mundo das criptomoedas. O movimento foi criticado devido às investigações sobre os negócios do empresário nos Estados Unidos.

Tron sobe após anúncio

Logo após o anúncio sobre a aquisição, as ações da SRM Entretainment saltaram mais de 460% na bolsa de Nasdaq. Já a criptomoeda Tron apresenta uma alta menos expressiva, de 3%, segundo dados da plataforma CoinGecko, em linha com a valorização do setor nesta segunda-feira, 16.

A nova empresa vai ser a primeira a replicar o modelo da Strategy para a Tron. O sucesso no uso do bitcoin como ativo de reserva resultou em cópias no mercado envolvendo outras criptos, incluindo a Solana, mas nenhuma com a mesma escala da companhia.

