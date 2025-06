O que levou a Strategy a se tornar a empresa que mais investe em bitcoin, com 576.230 unidades?

O fundador da Strategy, Michael Saylor, afirmou que as restrições da era da Covid-19 e a política monetária do banco central dos EUA na época foram os fatores que o motivaram a investir em bitcoin em 2020.

Durante uma entrevista com Jordan B. Peterson exibida na segunda-feira, Saylor disse que se interessou profundamente pelo bitcoin em 2020, após o que chamou de uma “guerra contra a moeda”, em meio aos lockdowns globais induzidos pela pandemia e à queda nas taxas de juros nos Estados Unidos.

“Não foi a guerra contra a Covid-19, foi a guerra contra a moeda”, disse ele a Peterson.

Em um e-mail enviado aos funcionários na época, Saylor escreveu que as restrições da Covid-19 eram “devastadoras para a alma e debilitantes ao abraçar a noção de distanciamento social e hibernação econômica.”

Ele descreveu o ano de 2020 como uma “bifurcação entre a Main Street e a Wall Street”, onde pequenos e médios negócios e trabalhadores foram “destruídos” por políticas restritivas que fecharam lojas e locais de trabalho, enquanto investidores e figurões de Wall Street estavam se saindo muito bem.

Saylor disse que sua única tábua de salvação eram US$ 500 milhões em reservas de caixa da MicroStrategy, mas as taxas de juros estavam próximas de zero devido à intervenção do Federal Reserve, de modo que esse dinheiro não rendia.

“Os bancos centrais estavam imprimindo dinheiro”, disse ele, “forçando a queda das taxas.”

O caos da impressão de dinheiro

“O lockdown da Covid-19 acontece e há um pânico massivo”, mas a coisa mais “perversa imaginável” foi que os mercados de ações haviam se recuperado até o verão de 2020 porque o Federal Reserve estava imprimindo dinheiro.

“Tivemos hiperinflação nos ativos financeiros”, o que tornou gerentes de investimento e operadores da bolsa mais ricos, disse ele.

“Eu tinha um ativo [dinheiro em caixa] que agora não performava [...] então eu tinha uma escolha entre uma morte rápida ou uma morte lenta, e era hora de tomar uma decisão e escolher um lado.”

A guerra contra a moeda

“Levei 30 anos para acumular esse dinheiro […] por que eu deveria abrir mão de 30 anos da minha vida,” lamentou Saylor.

Foi nesse momento que ele começou a procurar uma solução, afirmando: “Quero ser um daqueles caras que possui coisas, mas não quero possuir dívida soberana.”

Saylor considerou investir em imóveis, portfólios de ações e até arte colecionável, mas os dois primeiros já haviam disparado de preço devido ao ambiente de juros zero.

“Como vou encontrar US$ 500 milhões em Picassos e Monets com preços atraentes?” ele perguntou.

“Preciso de um ativo fungível e líquido que armazene minha energia econômica por um período indefinido de tempo.”

Os investimentos em bitcoin começam

“Estou assistindo o mundo queimar enquanto todos os caras de Wall Street ficam ricos”, disse ele, antes de consultar seu amigo de longa data e fundador do Blockchain Investment Group, Eric Weiss, sobre o bitcoin e as criptos, que ele originalmente pensava ser “moedas de golpe” durante o mercado de baixa de 2018.

Saylor começou a estudar cripto assistindo vídeos no YouTube, ouvindo podcasts e lendo livros, até chegar à conclusão de que a solução era um “instrumento de valor não soberano, com ouro sendo o melhor desses até então.”

A MicroStrategy fez sua primeira compra de bitcoin em agosto de 2020, adquirindo 21.454 moedas por US$ 250 milhões na época.

Hoje, a empresa é a maior detentora corporativa do ativo, com 582.000 BTC avaliados em cerca de US$ 63 bilhões, de acordo com o Saylor Tracker.

