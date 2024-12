Projeto cripto apoiado por Trump tem conexão com plataforma acusada de uso por terroristas

Uma nova iniciativa cripto, apoiada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em parceria com o bilionário Steve Witkoff, está gerando controvérsia devido à sua associação com a plataforma Tron, que autoridades e especialistas afirmam ter sido utilizada por grupos militantes como Hamas e Hezbollah para movimentação de fundos.

De acordo com reportagem da Reuters, o empreendimento, chamado World Liberty Financial, foi fundado dois meses antes das eleições de novembro, com Trump listado como beneficiário financeiro.

Recentemente, o criador e líder da Tron anunciou um investimento de US$ 30 milhões (R$ 178,8 milhões, na cotação atual) no World Liberty, tornando-se sua maior investidora. Justin Sun, fundador da Tron, foi nomeado como conselheiro da iniciativa.

Tron diz que congelou carteiras de grupos terroristas

A Tron, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, tem sido descrita como uma rede blockchain eficiente e de baixo custo para transferências de criptomoedas, mas também é frequentemente apontada como um veículo para atividades ilícitas.

Desde 2021, o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel congelou 186 carteiras Tron, alegando que 84 estavam ligadas ao Hamas ou aliados como a Jihad Islâmica, 39 ao Hezbollah e outras a grupos não especificados. Embora as autoridades israelenses não tenham divulgado provas públicas, essas alegações destacam os desafios enfrentados por plataformas cripto em equilibrar inovação e segurança.

O World Liberty Financial busca se posicionar como uma alternativa de cripto que opera com um token proprietário não negociável, diferente do bitcoin e de outras moedas digitais. De acordo com os termos e condições da empresa, Trump e outros afiliados têm direito a 75% das receitas geradas por certas operações da World Liberty.

Críticos argumentam que isso pode abrir caminho para potenciais conflitos de interesse, especialmente porque Trump planeja assumir a presidência em janeiro e terá poder para moldar políticas regulatórias sobre criptomoedas.

A nomeação de Steve Witkoff como enviado especial para o Oriente Médio também gerou dúvidas. Witkoff é um magnata imobiliário sem histórico significativo em diplomacia ou política externa, mas um aliado próximo de Trump. Ele anunciou planos de criar um “fundo cego” para gerenciar seus ativos, mas especialistas dizem que manter qualquer vínculo financeiro com o World Liberty ainda apresentaria riscos éticos.

Acusações de fraude

Além disso, Justin Sun, fundador da Tron, enfrenta acusações de fraude pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que incluem manipulação de mercado e ocultação de pagamentos a celebridades para promover seus negócios. Sun nega as acusações e afirma que elas carecem de mérito. Essa conexão com um empresário investigado pelas autoridades americanas aumenta o escrutínio sobre a parceria entre a Tron e a World Liberty.

Autoridades e especialistas em ética, como Richard Painter, ex-conselheiro de ética do governo George W. Bush, alertam que tanto Trump quanto Witkoff podem enfrentar acusações de violar a cláusula de emolumentos da Constituição dos EUA se empresas ou governos estrangeiros investirem na World Liberty. Essa cláusula proíbe funcionários públicos de aceitar presentes ou vantagens de governos estrangeiros sem aprovação do Congresso.

Desde sua fundação, a World Liberty tem promovido fortemente sua conexão com Trump. O site da empresa apresenta uma foto de Trump e destaca membros de sua família, como Don Jr. e Barron, que são listados como “embaixadores do Web3”. Trump também aparece como “advogado-chefe de criptomoedas”, um papel que preocupa analistas, já que pode permitir que ele beneficie pessoalmente a empresa por meio de políticas governamentais favoráveis.

Embora Trump tenha enfrentado acusações de uso inadequado de sua posição para obter vantagens financeiras durante seu primeiro mandato, ele não enfrentou consequências legais significativas. Críticos apontam que essa nova empreitada pode ser um teste para as capacidades regulatórias do governo Biden, enquanto defensores argumentam que Trump está apenas diversificando suas atividades financeiras.